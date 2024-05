ASCOLI «La curva sud del Del Duca, sembra essere buona per la destra per ogni campagna elettorale. Così fu nel 2019, così è nel 2024. Ma le macerie sono ancora lì e tutto è fermo, anzi in grave ritardo! Dopo la delusione della retrocessione, l’ennesimo annuncio elettorale è una presa in giro insostenibile» afferma il consigliere comunale, Francesco Ameli.

Il capogruppo del Pd prende spunto da un articolo del Corriere Adriatico dove si dava notizia dell’approvazione del progetto di fattibilità tecnica economica per l’appalto integrato e la concessione del contributo di 7 milioni di euro.

«Il decreto dell’Ufficio Speciale Ricostruzione certifica il mancato rispetto del cronoprogramma dei lavori da parte del Comune di Ascoli che stando a quanto dichiarato già nel 2022, ora avrebbe dovuto vedere i lavori aggiudicati e le gru pronte a lavorare sulla Curva Sud anziché un telone nero e una squadra retrocessa in C - prosegue Ameli - A distanza di tre anni dall’assegnazione dei fondi di Legnini, ad oggi abbiamo purtroppo solo un progetto, e manca la fase più importante: la gara europea per l’affidamento dei lavori e la realizzazione dell’opera che, è bene specificarlo, non riguarderà le strutture di collegamento (prive di progettazione e finanziamento) tra la Sud e le tribune est ed ovest, nonostante i disegni elettorali trionfali presentati a novembre dal sindaco e dalla fiunta in un teatro gremito da tifosi, che hanno tutto il diritto di arrabbiarsi se si sono sentiti presi in giro».

Per Ameli, in un clima teso come questo, se il Comune avesse rispettato a pieno il cronoprogramma, qualora la società dovesse essere venduta, i possibili acquirenti avrebbero visto una curva con delle gru segno di una ricostruzione partita, anziché un triste telo nero, come fosse una discarica. «Nonostante i fondi assegnati, senza riqualificazione dello stadio rischiamo di essere meno attrattivi per eventuali compratori».