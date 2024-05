SAN BENEDETTO Si è ritrovato ad essere solo contro sei sconosciuti che lo hanno accerchiato e massacrato di botte. Una serata al night finita con otto punti in testa, la frattura delle ossa nasali, altri politraumi da aggressione, due successivi interventi al volto e 115 giorni di prognosi certificati e già agli atti. Ieri, per questa vicenda, che risale allo scorso agosto, in quattro sono stati rinviati a giudizio dal gup Roberto Veneziano: il 49enne Vincenzo Marino di San Benedetto; il 36enne Giulio Del Mastro di Alba ; il 22enne Matteo Imeshtari di San Benedetto e il 39enne polacco Dariusz Piotr Sielicki. Hanno, invece, scelto il rito abbreviato il 39enne Valerio Nobili di Porto d’Ascoli e il 33enne Cristian Hotova di San Benedetto: per quest’ultimo sarà condizionato ad una perizia psichiatrica.

La ricostruzione

Nei loro confronti l’accusa è in concorso il tentato omicidio con l’aggravante di aver commesso il fatto in sei persone e per motivi futili. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, quella sera i colpi sferrati, tutti alla testa e al torace, avrebbero potuto uccidere l’uomo al centro della violenta aggressione, un commerciante 57enne di San Benedetto che ora si è costituito parte civile, rappresentato dall’avvocato Daniele Sciarra. In udienza preliminare, ieri, c’è stato un cambio di strategia difensiva da parte dei legali dei quattro imputati che ora andranno a processo davanti ai giudici in composizione collegiale, i quali, inizialmente, avevano chiesto invece tutti il rito abbreviato ma condizionato, respinto dal gup Veneziano e supportato dal parere negativo della pm Enrica Medori titolare del fascicolo d’inchiesta. Ad immortalare quanto accaduto ci sono le riprese delle videocamere di sicurezza del night club. Tutto, infatti, sarebbe successo all’interno del locale di Martinsicuro dove il commerciante aggredito è rimasto fino all’arrivo dei carabinieri che sono stati chiamati dallo stesso titolare.