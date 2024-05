ASCOLI È corsa contro il tempo per preparare l' iscrizione al campionato, entro il 4 giugno, come è noto e come da regolamento aggiornato lo scorso anno, dovremmo essere pagati gli stipendi ai tesserati di due mensilità con scadenza aprile, dopodiché c'è tempo fino a metà giugno per preparate tutto il resto della documentazione. Sono giorni frenetici anche per quanto riguarda la possibile cessione del club, nelle ultime ore non ci sono stati passi in avanti con l'azienda bergamasca Metalcoat. Ma intanto i giocatori hanno già tolto le tende, sono tutti in vacanza, e per molti di loro Ascoli è già nel dimenticatoio e verrà ricordata come una esperienza negativa, molti di loro si accaseranno altrove. I giocatori in prestito rientreranno ai club di appartenenza, alcuni dei ragazzi sotto contratto dovrebbero andare via, essere ceduti, con chi resterà probabilmente il club tratterà a riduzione dell'ingaggio visto che la squadra è scesa di categoria e gli ingaggi sono più bassi.



«Io mai retrocesso»

Intanto in tutto questo silenzio per quanto riguarda la squadra è tornato a parlare solo il portiere Emiliano Viviano e lo ha fatto, come nel corso della stagione, attraverso un collegamento via chat Facebook con alcuni ex calciatori che ha incontrato nel corso della sua carriera. «Non ero mai retrocesso prima - dice -, non c'ero mai neanche andato vicino. Poi se capita in una città come Ascoli dove tutti vivono ma veramente tutti per la squadra ti senti colpevole, al di là delle prestazioni buone o negative, perché sai che alla popolazione di Ascoli l'anno prossimo mancherà qualcosa e sei uno di quelli che ha contribuito al fallimento sportivo. Poi dopo vedi altri lati, è normale, perché ogni anno c'è chi retrocede». Il portiere svincolato è arrivato a campionato iniziato per prendere il posto di Davide Barosi nell' ultima parte di stagione è finito in panchina per far posto a David Vasquez che si è bene comportato, è di proprietà del Milan e su di lui hanno già messo gli occhi un paio di club di Serie A.

«Quanta sfortuna»

Viviano ha spiegato che: «Alla fine fai 41 punti e scivoli in C, l' anno scorso invece con 35 punti hanno disputato i playout. Ci è andata male anche con il calendario, senza accusare nessuno, Bari e Ternana si sono trovati due partite con squadre senza motivazioni e si sa che queste cose fanno la differenza. Poi possiamo citare le tante attenuanti, tra infortuni e cambi che ci sono stati. A me dispiace a livello personale perché si nota la passione che c'è in città per la squadra, e allora lotti, vai in ritiro, parli, fai riunioni, fai tutto il possibile e alla fine ti ritrovi ad essere retrocesso, con tutto quello che è successo dopo. È una cosa che non scorderò facilmente». Impossibile dimenticare quanto successo nel corso del campionato appena concluso. La cosa certa è che c'è una squadra retrocessa e che invece poteva tranquillamente salvarsi. Solo con due punti in più in classifica, sarebbero state evitate tante problematiche che con la retrocessione ora sono maggiori. L' Ascoli si appresta a giocare in Serie C con un fardello di rabbia, ma deve rimboccarsi le maniche e riprendere il percorso, chiunque sia al comando del club, perché va salvaguardato un patrimonio non solo sportivo ma anche sociale per una realtà come Ascoli.