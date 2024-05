ASCOLI Escluso all'ultima curva dalla competizione elettorale, Francesco Viscione passa al contrattacco. «Sono vittima di un sospetto», afferma. Dopo un primo sì, l'ex assessore è stato tenuto fuori dalle liste del centrodestra. E così nel mirino di Viscione finiscono sindaco e vice sindaco.

Il racconto

All'inizio c'era l'accordo sul mio nome e sulla convergenza, insieme al mio gruppo, in Forza Ascoli, capitanata da Silvestri. Il primo cittadino aveva benedetto questa scelta, nella volontà di restringere il numero delle liste in campo e unire le forze. Poi però è arrivato il veto da parte di un “comitato di saggi”. Le motivazioni? Mai sapute in realtà», si rammarica. Viscione ricorda come il no ci sia stato anche per altre due candidature eccellenti, quelle di Maria Stella Origlia e Valeriano Camela. «Origlia aveva il consenso del sindaco, poi Silvestri si è opposto. A Camela è stato fatale invece aver votato la sfiducia a Celani. Ma si tratta di un evento accaduto sedici anni fa. All'inizio anche a me è stato contestato questo voto. Tra i candidati oggi però ci sono anche Fernando Manes e Gino Cacciatori che dissero sì alla sfiducia all'epoca».

Le influenze

«Sono motivazioni pretestuose – aggiunge Viscione - sono poi finito sulla graticola per un sospetto: una volta eletto in consiglio, con altri del mio gruppo, avremmo potuto ostacolare l'attività del sindaco. Non so chi l'abbia fatto e per quale motivo: ho sempre dimostrato di essere una persona seria, responsabile. Ho sempre operato per il bene della città. Il sindaco prima mi ha cercato insistentemente, poi non ha mantenuto la parola, influenzato da quel comitato».

Questione di equilibri

Quale sarebbe allora la verità secondo Viscione? «Avremmo rotto gli equilibri», sottolinea. L'ex assessore accenna anche al tentativo della Lega di inserire il suo nome in lista, in virtù di un accordo a livello nazionale tra il Carroccio e il suo partito (Udc). «Ringrazio i vertici di Udc e Lega a livello nazionale e locale. Dal primo all'ultimo hanno fatto una battaglia di libertà fino in fondo». Il futuro: «Non ho chiesto nulla, avrei solo voluto candidarmi – sostiene - in questi giorni ho ricevuto tanti attestati di solidarietà da parte di molti candidati di centrosinistra, centrodestra e anche di Fratelli d'Italia. E mi ha fatto molto piacere. Domani? Non mi fermo qui, l'impegno politico si può fare benissimo anche lontano dalle istituzioni».