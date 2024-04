Ascoli, retata dei vigili a Monticelli: giovani identificati, sequestrate cocaina, marijuana e hashish

ASCOLI - Retata della Polizia locale di Ascoli a Monticelli, dove, in due distinte operazioni, sono stati identificati una decina di giovani e sequestrati hashish, cocaina e marijuana.

I controlli da parte degli agenti del Nosu hanno riguardato in particolare il quartiere Monticelli, dove una decina di giovani sono stati tutti identificati, mentre con l’ausilio dell’unità cinofila si è proceduto al sequestro di circa 6 grammi di hashish. In un'altra operazione congiunta con altre forze di polizia per contrasto al traffico illecito di stupefacenti, sempre grazie al fiuto infallibile del cane Ila, sono stati tolti dalla strada e posti sotto sequestro circa 180 grammi di cocaina ed un etto di hashish.