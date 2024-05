ASCOLI Sosta libera per tutti fino alle 20.30, per ora, sul lato est di corso Trieste; dalle 20.30 alle 7 del giorno dopo parcheggi solo per residenti e autorizzati, così come per il transito, per non rischiare sanzioni della polizia locale durante i controlli su strada. Fino all’arrivo di strisce a terra e nuovi segnali. Quindi, mentre si prolunga lo stop alle multe automatiche attraverso il nuovo varco elettronico in piazza Roma e si resta in attesa del completamento della segnaletica per far entrare il sistema a regime, gli agenti proseguiranno il loro lavoro per garantire il rispetto delle regole al fine di mantenere la vivibilità – in particolare per i residenti - in tutta l’area. E lo faranno con controlli sulla sosta e per l’ordinanza di istituzione della nuova Ztl. Gli automobilisti senza permessi per la zona a traffico limitato, per non sbagliare, dovranno attenersi ai segnali presenti.

Sosta libera diurna

In pratica la polizia locale, per le verifiche su strada, si basa sulla segnaletica presente, sia per la sosta che per il transito. C’è quindi il divieto di fermata sul lato ovest del corso (con segnali verticali già posizionati), mentre sul lato est, in assenza di segnaletica, è consentito sostare a tutti, considerandoli stalli liberi, ma fino alle 20.30. Dopo quell’ora e fino alle 7 del mattino seguente, entra in vigore l’ordinanza per la Ztl con divieto di transito a fasce orarie – con segnaletica su piazza Roma - per chi è senza permesso. Se il varco non “punirà” automaticamente i trasgressori, gli agenti potranno verificare il rispetto delle fasce orarie per il transito e la sosta (riservati, dalle 20.30, solo ai titolari di permesso). Uno scenario complesso che disorienta un po’ gli automobilisti, trattandosi di una situazione in evoluzione in attesa della segnaletica definitiva con cui si istituiranno sosta blu a pagamento e gialli per carico e scarico e anche del via libera alle sanzioni automatiche attraverso il varco elettronico.

La finalità

L’obiettivo della fascia oraria pianificata dall’Arengo per limitare transito e sosta dei non autorizzati dopo le 20.30 e fino alla mattina seguente è decongestionare il traffico serale su corso Trieste per andare incontro ai residenti e stoppare la sosta selvaggia.