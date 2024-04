FOSSOMBRONE Finanziati 700mila euro per realizzare 81 nuovi posti detentivi nel carcere di massima sicurezza di Fossombrone. Lo rende noto il deputato Antonio Baldelli. «Il comitato paritetico Giustizia-Ministero delle infrastrutture ha approvato la realizzazione di nuovi interventi in materia di edilizia penitenziaria per un valore complessivo di oltre 36 milioni di euro. In particolare, sono stati approvati lavori per 700mila euro per la casa di reclusione di Fossombrone, con la creazione di 81 nuovi posti detentivi».

La priorità

La notizia rappresenta un dato importante per la realtà carceraria forsempronese. «Mentre la sinistra promuove provvedimenti svuotacarceri - prosegue Baldelli - per far fronte al sovraffollamento carcerario, noi rispondiamo con la creazione di nuovi posti detentivi. Gli interventi adottati dimostrano tutta l’attenzione del governo Meloni nei confronti delle esigenze di sicurezza degli italiani e dei bisogni strutturali di Fossombrone. Ringrazio il sottosegretario Delmastro, con cui ho avuto più interlocuzioni anche per sottoporgli la situazione di criticità strutturali della struttura forsempronese, per l’attenzione dimostrata» ha precisato il parlamentare di Fratelli d’Italia. Baldelli si dice «orgoglioso del poderoso intervento del governo Meloni sull’edilizia penitenziaria». In una nota Andrea Delmastro delle Vedove, sottosegretario di stato alla Giustizia alla nota di Baldelli aggiunge: «Abbiamo ereditato una situazione disastrosa, con istituti fatiscenti ed un corpo di polizia ridotto allo stremo perché flagellato da turni massacranti e mancanza di dotazioni e risorse. Ogni giorno compiamo un piccolo passo nell’invertire la rotta per recuperare posti detentivi, garantire caserme dignitose ai nostri agenti di polizia penitenziaria, efficientare i nostri istituti e soprattutto metterli in sicurezza».

Due giorni fa il procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, Roberto Rossi, ha dichiarato che il carcere di Fossombrone ospita un’ottantina di detenuti, questo significa in pratica che l’intervento del governo garantisce il raddoppio della capacità detentiva dell’istituto.

La visita

Sei mesi fa il deputato Baldelli, insieme al consigliere comunale Luzi, aveva visitato la casa circondariale confrontandosi con il direttore Orazio Sorrentini, il comandante della polizia penitenziaria Marta Bianco e la popolazione carceraria.