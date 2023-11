CARTOCETO La società pallavolistica Apav Calcinelli-Lucrezia, piange la scomparsa di Eugenio Ordonselli, in arte Gianni, storico dirigente della società e promotore della fusione tra i sodalizi di Calcinelli e Lucrezia.

«Il nostro pensiero va alla famiglia, alla moglie Simonetta che lo ha sempre supportato

- si legge tra l’altro nel messaggio - al figlio Roby mitico ed esperto allenatore Apav e alla figlia Giovanna, ai quali ci uniamo e ci stringiamo in questo momento di dolore che colpisce profondamente anche noi. A Eugenio dedichiamo questo pensiero del nostro Giuseppe Frassinelli. Un grande uomo di sport. Gianni ci ha lasciato un autentico insegnamento di vita a 360 gradi. E’ stata una grande persona che ci ha insegnato l’onestà, il senso di responsabilità, di collaborazione e di correttezza». Ancora: «Da lassù Gianni ci osserverà e ogni nostra vittoria, ogni nostra emozione sportiva, ogni crescita che otterremo sarà anche sua e per lui. Gianni la tua “schiacciata vincente” sarà sempre il punto migliore per tutti noi!».

Un riferimento per la zona



Un gruppo sportivo quello di Apav Calcinelli-Lucrezia, che ha sempre segnato nella vallata un punto di riferimento per la pratica della pallavolo. Una scuola di sport e di vita. Va detto con obiettività e al di fuori di ogni retorica e parole di circostanza. Uomini come Eugenio Ordonselli lasciano un ricordo indelebile per dedizione, impegno, serietà e compostezza. Un artefice come pochi. Un esempio per tutti che vive nel ricordo e nella stima generale. L’addio a Ordonselli oggi alle 15 nella chiesa di Santa Croce a Calcinelli