CARTOCETO - Prende due cioccolatini al supermercato senza pagarli e si trova a processo con l’accusa di furto e tentata rapina.

E’ il singolare caso di un 79enne di Calcinelli che nel giugno scorso era stato sorpreso dalla guardia giurata al Re Mercato di Lucrezia. Qui aveva acquistato degli yogurt e si era messo in tasca due cioccolatini del valore di 3,08 euro.

L’addetto alla vigilanza lo aveva notato dalle telecamere e una volta superata la cassa, gli aveva chiesto cosa avesse nel taschino della giacca. Secondo la ricostruzione dei fatti dell’accusa, il vigilante gli avrebbe preso le mani e l’uomo, per divincolarsi, gli aveva rifilato un calcio. Il 79enne nell’occasione aveva pagato i cioccolatini, ma si è ritrovato con una denuncia per furto e tentata rapina (quest’ultimo rato in seguito alla reazione fisica al controllo).

Ieri, l’avvocato Filippo Ruggeri, ha chiesto l’accesso al rito abbreviato per tentare di ottenere una assoluzione considerata la tenuità del fatto, sostenendo che l’uomo si sarebbe solo divincolato, non voleva fuggire né avrebbe potuto farlo di corsa vista l’età.

Ma la guardia giurata e il supermercato si sono costituiti parte civile chiedendo complessivamente 10 mila euro (5.000 a testa) come risarcimento del danno tramite il legale Attilio Andreoni. L’udienza davanti al giudice dell’udienza preliminare è stata aggiornata a luglio.