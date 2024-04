Edelfa Chiara Masciotta, l'ex Miss Italia: «L'incidente? Sono rimasta senza naso. Lasciai tutto per mio figlio e oggi sono felice»

Edelfa Chiara Masciotta oggi ha 40 anni ed è mamma di tre figli. La sua carriera nel mondo dello spettacolo è iniziata con la vittoria del concorso Miss Gran Prix nel 2002 per culminare con la vittoria a Miss Italia 2005 dove è stata incoronata dall'attore Bruce Willis in veste di presidente di giuria. Dopo il trionfo comincia a muovere i suoi primi passi in televisione. Diventa infatti una dei concorrenti vip della prima edizione del talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci Notti sul ghiaccio insieme al suo maestro francese Laurent Tobel, arrivando in finale. Successivamente affianca il Gabibbo per la nuova edizione di Paperissima Sprint, che continuerà anche per la stagione 2007-2008, venendo poi sostituita da Juliana Moreira. L'ex miss Italia è stata anche impegnata in diverse televendite Rai prestando il volto per Chateau d'Ax ed è stata testimonial di diversi marchi come Lea Foscati, la linea di gioielli Boccadamo e la linea di cosmetici Deborah Milano.

Edelfa Chiara Masciotta investita, l'ex Miss Italia mostra cicatrici a Storie Italiane

L'incidente

Dopo qualche tempo però decide di lasciare la recitazione e la carriera televisiva.

La svolta

Intervistata dal Corriere, Edelfa ha detto che era appena uscita dallo Ied quando una macchina l'ha presa in pieno. «porto i segni ancora oggi», ha confessato. L'ex Miss Italia ha dovuto affrontare molte operazioni e si è ritrovata «senza naso». Oggi sente poco da un orecchio - «sto anche diventando sorda», ma, al momento, non ha intenzione di sottoporsi ad un'altra operazione. Edelfa mette in campo tutta la sua forza e va avanti. Ora è fondatrice di Edera, uno studio di progettazione nato insieme all’architetto e fotografo Daniele Ratti. Oggi è felice, appassionata e immersa nel lavoro. «Quando mi trovo davanti al mio foglio bianco si risveglia tutta la mia creatività», ha confidato ancora al Corriere.