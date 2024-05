Camminare sulla sabbia? Una buona pratica fisica per chi intende mantenersi in forma senza eccedere in fatica. Fa dimagrire, rassoda, anche se in modo soft, cosce e glutei, lo si può praticare anche in vacanza, ideale come antistress. Con l’arrivo dell’estate, il beach walking è davvero un’ottima scelta per sentirsi meglio. Correre o camminare sulla spiaggia è un tipo di fitness che, durante la bella stagione, porta infatti numerosi benefici. A partire dalla vitamina D che si assorbe durante queste attività.

La corsa

Correre sulla sabbia potenzia il lavoro di quadricipiti e dei polpacci. Così facendo, si otterrà un sostanziale miglioramento della loro resistenza. Ma non solo. Oltre a limitare assai i danni a tendini e muscoli, la sabbia ci costringe ad usare maggiore forza e questo incrementa il consumo di calorie. Con una premessa: correre all’aperto fa comunque e sempre bruciare di più. Ma quando si corre sulla sabbia , il corpo brucia più grassi rispetto a quando ci alleniamo, per esempio, sull’asfalto o sul tapis roulant. L’importante è utilizzare scarpe da jogging per evitare eventuali problemi. Anche camminare sulla sabbia arreca molti vantaggi. Per esempio, favorisce il sistema cardiovascolare, migliora il flusso sanguigno, anche in questo caso, lo sforzo è maggiore e quindi si riuscirà a brucare più calorie rispetto ad una normale camminata. Con il sole a mille, naturalmente, è importante usare una crema di protezione, anche se si parte di buon’ora, il mattino presto. Il tutto con una premessa: non esistono i miracoli e occorre iniziare, per chi non è avvezzo, in maniera graduale. E se l'obiettivo è dimagrire, è bene sempre accompagnare il movimento anche con una sana alimentazione.

Il drenaggio dei liquidi

Come rendere super efficace questo tipo di fitness? Ecco, alcune regole importanti. Anzitutto, va sottolineato che il fondo “sconnesso” e “pesante” della spiaggia costringe a piccoli e quasi impercettibili esercizi di propriocezione che ti fanno bruciare ancora più calorie di quante se ne brucerebbero in una camminata normale di circa un’ora. E poi si drenano i liquidi in eccesso. Tra le principali regole da osservare, per ottenere il massimo dei risultati, è quello di iniziare la camminata sul bagnasciuga e, quando i muscoli sono caldi, alternare la camminata sulla sabbia asciutta con quella sulla sabbia bagnata. Il beach walking consente di consumare circa 600 calorie all’ora. Meglio allenarsi il mattino presto, se possibile. Un capitolo a parte merita la camminata in acqua: oltre ad essere super piacevole, è fisicamente il massimo perché l’acqua oppone una maggiore resistenza al movimenti e quindi praticare esercizio fisico in essa richiede uno sforzo in più. Così si allenano di più i muscoli, specie le gambe e i glutei ma anche l’addome, le braccia e la schiena, si migliora il sistema cardiocircolatorio. Se poi si cammina con l’acqua che ti arriva al di sopra dei fianchi, si effettua anche un lavoro sui muscoli e sui tendini che si rafforzano e si distendono al tempo stesso migliorando così la loro funzionalità.

Il top per le gambe

Il beach walking è il top per la salute delle gambe: camminare con i piedi nudi, liberi da scarpe e altro, riattiva la circolazione e contribuisce a tonificare i muscoli. Camminare in spiaggia aiuta a drenare i liquidi ed elimina il gonfiore degli arti inferiori. Praticare questa attività fisica in modo regolare aiuta anche a sentirsi meno stanchi e affaticati. Senza contare che la sabbia favorisce un massaggio , soft ma efficace, per la pianta dei piedi. È così che anche la pelle si rigenera grazie ai granelli che hanno un effetto esfoliante naturale. In questo modo, dunque, si eliminano le cellule morte del piede e, allo stesso tempo, grazie al movimento, si tonifica tutto il corpo.