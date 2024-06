Dopo il successo della prima edizione, si rinnova l’appuntamento organizzato da Excellence, Regione Marche e Pio Sodalizio dei Piceni. Venerdì 7 e Sabato 8 giugno, il complesso monumentale di San Salvatore in Lauro del Pio Sodalizio dei Piceni a Roma, ospiterà nuovamente la kermesse dedicata alle eccellenze enogastronomiche del territorio marchigiano.

Le Marche e le sue eccellenze gastronomiche in mostra a Roma: appuntamento al complesso monumentale di San Salvatore in Lauro

"Portare a Roma 27 aziende dalle Marche significa promuovere il territorio attraverso le eccellenze dell’enogastronomia, contaminare e creare una squadra unità e coesa che fa promozione della destinazione Marche sui mercati nazionali e internazionali.” dichiara Marco Bruschini, Direttore dell’ATIM, Agenzia per il turismo e l’internazionalizzazione della Regione Marche. Bruschini afferma inoltre che “aver travato così tante aziende disponibili a venire a Roma per presentarsi significa che la prima edizione è stata un grande successo di collaborazione con il Pio Sodalizio dei Piceni, punto di riferimento della Regione Marche nella Capitale.

Parlare di enogastronomia delle Marche rappresenta il metodo migliore per valorizzare una terra unica, autentica, favolosa, attraverso i convegni, le cene, la degustazione di ricette realizzate a 4 mani degli chef contamineremo anche Marche e Lazio per una attività propedeutica di promozione da estendere nei due mari, dal tirreno all’Adriatico, dall’adriatico al Tirreno.

La collaborazione con Excellence rappresenta un grande momento qualitativo, una grande attenzione alle Marche per far si che questa terra abbia la giusta considerazione e il giusto protagonismo”

Pietro Ciccotti, founder di Excellence dichiara: “Il progetto MARCHEting in Rome è nato dall’idea condivisa con Regione Marche e Pio Sodalizio dei Piceni di promuovere la cultura enogastronomica marchigiana. La mission dell’evento è creare sinergie tra le regioni Lazio e Marche, promuovendo le eccellenze gastronomiche dei due territori, produttori e chef, senza trascurare l’obiettivo di far conoscere le aziende marchigiane al pubblico di appassionati attraverso la degustazione dei prodotti”.

Nel corso delle due giornate, 20 tra i migliori chef e gelatieri della capitale creeranno percorsi di degustazione utilizzando prevalentemente prodotti provenienti dal territorio marchigiano e realizzando ricette tipiche della cucina regionale. “In questo modo - sottolinea Ciccotti - verranno instaurati o consolidati legami BtoB, in quanto le aziende entreranno direttamente in contatto con i ristoratori laziali”.

Ai fornelli si alterneranno: Tommaso De Sanctis di Camillo dal 1890, Daniele Cretì di Allegrio, Ciro Cucciniello di Carter Oblio, Diego Filipponi di Tenuta di Polline, Roberto Campitelli di Osteria di Monteverde, Gennaro D’Angelo di Molo 29 e Fundim Gjepali di Antico Arco. Tra i gelatieri che realizzeranno gelato gastronomico a 4 mani vedremo Christian Monaco, Simone Monaco, Mario Serani, Giorgio Carlo Bianchi, Federico Molinari e Ivano Donato, tutti in rappresentanza dell’AIG (Associazione Italiana Gelatieri), ancora una volta partner degli eventi realizzati da Excellence.

A fare gli onori di casa, la Fondazione Pio Sodalizio dei Piceni, sorta agli albori del 1600 prima come Confraternita, poi come Arciconfraternita dal 1633, Breve del Pontefice Urbano VIII. L’importanza di questa iniziativa è bene spiegata dal Presidente Luca Battaglia: “Con la manifestazione MARCHEting in Rome il Pio Sodalizio dei Piceni intende rafforzare i legami tra aziende marchigiane e gli operatori romani e laziali. Del resto, da sempre, la Fondazione sostiene le Marche e i marchigiani erogando borse di studio ed organizzando molteplici attività culturali con la speranza che tali attività possano sviluppare un’unione strutturale tra Roma e le Marche. La manifestazione MARCHEting in Rome si inserisce perfettamente nel solco di tali attività riprendendo quel percorso collaborativo con Excellence intrapreso lo scorso anno con la prima edizione dell’evento".

Il programma dell’evento prevede due giornate, il 7 e l’8 giugno, con inizio alle ore 18,30 e termine alle ore 21:30. In ognuna di queste giornate sono previsti 4 tasting a cura di ristoranti romani che realizzeranno ricette marchigiane con prodotti regionali, per sposare il tema dell’evento della seconda edizione: Contaminazione Marche-Lazio.

I due giorni di evento saranno preceduti da due serate esclusive su invito organizzate rispettivamente dal Pio Sodalizio dei Piceni ed Excellence, con la presenza di Istituzioni e stampa. Adua Villa, nota esperta ed influencer del settore food&wine presenterà il seminario "Mare e Montagna e Città” Turismo gastronomico in programma giovedì 6 giugno alle 19,00. A margine dell’incontro gli ospiti potranno degustare le ricette realizzate a 4 mani da alcuni importanti chef della Capitale, Claudio Francazi e Alice Spognetta di Pianostrada, Luca Ronzoni e Ciro De Pezzo di Riccioli d’Oro e Mamma Orso, Alessandro Marata di Rhinoceros e Fabio Sangiovanni di Aroma Restaurant.

Nella prima serata aperta al pubblico, il 7 giugno alle 19,00, Excellence Magazine organizzerà un seminario esclusivo dal titolo

”Agrifood e Sostenibilità” moderato da Manuela Zennaro, Direttore della testata. Il Convegno vedrà nella veste di relatore Roberta Lombardi che tratterà le tematiche agri Food e sostenibilità. Prima del seminario è previsto un breve intervento di Pietro Ciccotti che illustrerà la genesi del progetto “Excellence Green” riguardante la sostenibilità nel settore agroalimentare.

Nella seconda serata, l’8 giugno sempre alle 19,00, sarà la volta del seminario organizzato dall’Associazione Italiana Nutrizionisti in Cucina dal titolo “Scienza Alimentare e intelligenza artificiale nel marcheting del futuro” a cura di Antonio Galatà, Presidente dell’Associazione stessa.

Altro momento importante della kermesse sarà l’assegnazione del riconoscimento di eccellenza “Quality First”, conferito da Excellence Magazine a selezionate aziende marchigiane.

Partner Istituzionali dell’evento, oltre alla Regione Marche e alla Camera di Commercio delle Marche, saranno la Fondazione Pio Sodalizio dei Piceni, l’Associazione Italiana Gelatieri, L’Associazione Nazionale Nutrizionisti in Cucina e la Fiepet Confesercenti Roma.

MARCHEting in Rome avrà inoltre il supporto di due partner tecnici, saranno presenti Acqua Orsini e Broggi 1881

Costo del biglietto d’ingresso : 10 euro.