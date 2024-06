Completato ad Arcevia un nuovo grande murale da Federico Zenobi. L’artista jesino ha dipinto sul muro dell’istituto comprensivo della cittadina marchigiana un tributo ai minatori che nel corso degli anni hanno speso parte della loro esistenza nella miniera della vicina frazione sentinate di Cabernardi. Il murale si intitola “Cristalli dentro”, ed è stata creata come omaggio ai minatori e alle minatrici che lavorarono presso la vicina miniera di zolfo attiva tra 1860 e 1959.

Il progetto

L’opera è inserita nel progetto “Nonturismo” di Arcevia creato dall’associazione culturale Sineglossa, e vuole essere un inno alla ricerca ed alla rivelazione delle doti, delle qualità e dei valori interni ad ogni essere umano. Una settimana circa di lavoro, nonostante qualche giornata di tempo inclemente che ha rallentato la realizzazione di un murale grande circa 100 metri quadrati. Ma perché “Cristalli dentro”? Federico Zenobi ha spiegato il senso dell’opera partendo dal concetto fotografico della “esposizione doppia”. «Il muro che è stato scelto per l’opera è posto su un belvedere che permette di ammirare il panorama fino al mare – spiega ancora Zenobi - come se fosse uno sguardo anche verso il futuro. Sono un uomo ed una donna, sfruttando appunto l’idea dell’esposizione doppia con i loro volti che si fondono con gli sfondi, in questo caso con dei cristalli che si potevano trovare anche all’interno della miniera. Questo perché i cristalli vogliono simboleggiare i nostri talenti, le nostre qualità magari nascoste che scavando possono emergere appieno. Questo si nota anche in una piccola finestra posta al di sotto del murales, che inizialmente era murata e lì ho pensato di ricreare dei cristalli in profondità, perché sono proprio quelle qualità che dobbiamo trovare scavando nel nostro profondo». Un messaggio compreso appieno dai piccoli studenti dell’istituto comprensivo, che una volta finito il murale hanno intervistato Federico Zenobi, per un video che si può trovare su YouTube.

Il messaggio

«I bambini hanno capito appieno lo spirito dell’opera – racconta ancora Zenobi – e quando mi hanno intervistato ho racconto loro della mia passione, di quando, poco più grande di loro ho visto per la prima volta un murale a Milano. Mi colpì tantissimo ed è stato quello che mi ha spinto a percorrere la strada che ora sto vivendo». Ma le opere di Zenobi non si fermano qui, perché sta al momento lavorando a Scorcelletti, frazione di Maiolati Spontini, per una nuova opera che ricolerà un muro di un circolo. Poi, tra qualche settimana la nuova avventura a Cacciano di Fabriano, per un rapporto con la frazione incastrata nell’appennino fabrianese che si rinnova ormai da moltissimi anni.

Il festival

«Quest’anno sto pensando a due opere, due muri da dipingere. Ci saranno altri artisti invitati che verranno come negli anni scorsi a dare il loro contributo nella frazione. Poi stiamo pensando alla creazione di un piccolo festival con artisti di strada in collaborazione con il comune di Fabriano. Non solo graffiti, ma stiamo pensando a musica, teatro, piccoli eventi che speriamo di poter organizzare entro fine agosto. Questo ci piacerebbe molto perché darebbe ulteriore profondità alla proposta turistica di Cacciano, che nel corso degli anni è diventata sempre più apprezzata e soprattutto frequentata da turisti provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero».