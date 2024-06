SENIGALLIA Spaccata lampo da Sarni Oro nella notte dove in soli cinque minuti è stato ripulito il negozio di Cesano. L’allarme è scattato a mezzanotte e trequarti. Cinque minuti dopo i banditi erano già spariti con il bottino. La stima è ancora al vaglio ma potrebbe raggiungere i 100mila euro di valore. Nella notte tra giovedì e venerdì una banda, composta da quattro o forse cinque uomini, dettaglio ancora in corso di accertamento, ha raggiunto in macchina il centro commerciale Il Maestrale di Cesano.

La sequenza

Con il volto travisato, consapevoli della presenza delle telecamere, i ladri hanno sfondato la prima vetrata, per accedere alla galleria dove si trova la gioielleria presa di mira. Davanti alla porta a vetri esterna c’erano le fioriere, quindi, hanno dovuto agire con delle mazze, le stesse utilizzate per colpire la seconda vetrata, quella di Sarni Oro che si affaccia appunto nella galleria in un tratto centrale. Sul posto, appena scattato l’allarme, è intervenuta una pattuglia del Nucleo Radiomobile. Durante il sopralluogo dei carabinieri è emerso che quattro o cinque persone incappucciate si erano introdotte nell’attività commerciale armate di mazze ferrate. Dopo aver distrutto le due vetrate, hanno portato via vari monili in oro per un valore stimato in svariate migliaia di euro. Tra gli 80mila e i 100mila. Questa la prima stima che verrà confermata solo al termine dell’inventario.

I militari hanno visionato ieri i filmati registrati dal sistema di videosorveglianza del centro commerciale per acquisire ulteriori elementi utili alle indagini, che sono in corso. Un lavoro da professionisti, calcolato nei minimi dettagli per riuscire a mettere a segno il colpo e scappare in solo cinque minuti. Non è la prima volta che accadono furti nel cuore della notte all’interno dei negozi del centro commerciale di Cesano. Il 10 aprile 2021 era stata svaligiata la profumeria Douglas, visitata dai ladri anche il 28 aprile 2018 quando ancora apparteneva alla catena Limoni. In entrambi i casi i banditi avevano fatto razzie di profumi e cosmetici nell’attività che si trova di fianco all’accesso principale del centro commerciale.

L’altro episodio

Il 13 settembre del 2019 era stata, invece, già svaligiata la gioielleria Sarni Oro, dove l’altra notte sono tornati. Dopo i precedenti episodi nei due ingressi del centro commerciale sono stati messi degli enormi e pesanti vasi per evitare che venissero utilizzati i veicoli come ariete, come è accaduto in passato. Accorgimento che, però, non ha fermato la banda dell’altra notte, riuscita a mettere a segno un colpo grosso con il bottino più ingente.