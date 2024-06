Dieta, Angela a 78 anni vince obesità e diabete di tipo 2: «Ho eliminato queste due cose dal mio stile di vita»

Angela, una nonna di Bristol di 78 anni, ha perso molti chili eliminando una sola cattiva abitudine. Ora ama fare lunghe passeggiate e andare in palestra. La signora svela il segreto del suo dimagrimento: ecco cosa ha tolto dalla sua alimentazione.

La dieta che l'ha cambiata

Nel 2007 Angela Dimmer ha perso suo marito e la sua salute è drasticamente peggiorata. Aveva preso molto peso, arrivando così a non riuscire più a camminare bene e le era stato diagnosticato il diabete di tipo 2. «Sono sempre stata in carne - ha spiegato la 78enne a The Mirror - ma quando ho perso mio marito, il mio peso ha continuato ad aumentare. Ho iniziato a rendermi conto che non potevo camminare. Soffrivo sempre e non potevo stare in piedi per molto tempo e alla fine mi è stato anche diagnosticato il diabete». Aveva l'abitudine di bere vino quasi tutti i giorni, semplicemente perché le piaceva molto: «Mi godevo qualche bicchiere di vino a giorni alterni della settimana - racconta - e forse di più durante i fine settimana. Probabilmente bevevo circa quattro bottiglie di vino a settimana. Mangiavo porzioni abbondanti e mi concedevo i miei piatti da asporto preferiti, tra cui fish and chips e McDonald's».

Ma erano proprio l'alcol e il fast food i responsabili del suo sovrappeso: appena ha eliminato il vino e le patatine fritte la sua silhouette è cambiata. «Quando ero meno in forma, non avevo autostima e compravo vestiti più grandi per cercare di nascondere la mia figura. Odiavo entrare nei negozi e non sapere se qualcosa mi potesse andare bene. Preferivo comprare biancheria da letto piuttosto che vestiti, perché almeno sapevo che sarebbe stata perfetta.

Alla fine, ho capito che era giunto il momento di fare qualcosa per il mio peso una volta per tutte».

Sentirsi in forma a 78 anni

«Ho rinunciato all'alcol e non mangio più patate né bevo latte per mantenermi in forma. Questa semplice dieta ha cambiato totalmente la mia vita. Ora posso fare una passeggiata di quattro miglia tre volte a settimana e mi sono iscritta a una palestra, dove frequento corsi di acquagym e allenamenti a circuito. Non l'avevo mai fatto prima. Non posso sedermi troppo a lungo perché mi sento in colpa e mi piace stare fuori a camminare. Indosso cose che non avrei mai scelto ed è stato divertente comprarmi un guardaroba completamente nuovo». Il diabete è regredito e Angela si sente meglio perché sa che questa è una delle ultime decisioni che poteva prendere per il suo corpo a questa età. I nipoti ora dicono che è irriconoscibile: ora è una taglia 42.