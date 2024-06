Influencer adottano un bambino autistico e dopo 3 anni lo "restituiscono": «Non sapevamo dei suoi bisogni speciali»

Un bambino adottato e poi «restituito», alla stregua di un acquisto online, dopo la diagnosi di autismo. Nel 2020, la YouTuber Myka Stauffer e suo marito James fecero notizia in tutto il mondo per aver abbandonato il bambino di quattro anni che avevano adottato dalla Cina, quasi tre anni dopo averlo accolto nella loro famiglia. All'epoca, la coppia dell'Ohio affrontò una forte reazione negativa dopo aver pubblicato un video in lacrime in cui spiegavano di aver deciso di «riportare a casa» Huxley, a cui era stato diagnosticato l'autismo, dicendo che «c'erano molti più bisogni speciali di cui non erano a conoscenza».

La promessa non mantenuta

In un video pubblicato su YouTube prima dell'adozione, Myka aveva detto agli spettatori che «mio figlio non è restituibile» e che «avrebbero amato» il giovane «non importa in quale stato» fosse arrivato da loro. Questo ha reso quanto accaduto dopo ancora più scioccante. Oggi, quattro anni dopo, lo scandalo virale è stato rivisitato in una nuova docuserie chiamata “An Update on Our Family”, che esplora la caduta in disgrazia della coppia e include clip dai video YouTube di Myka ora cancellati, oltre a un'analisi dell'industria dei vlogging familiari.

La fuga da Youtube

Dopo l'annuncio della loro decisione di restituire Huxley nel maggio 2020, e l'ondata di odio che ne seguì, gli Stauffer abbandonarono rapidamente YouTube e il loro canale fu cancellato. Myka aveva accumulato 717.000 iscritti sul suo canale personale, oltre ad altre 300.000 persone che seguivano il canale vlog della famiglia, “The Stauffer Life”. La stessa sorte non è toccata al'account Instagram della donna, che è ancora attivo ma il cui ultimo aggiornamento risale a giugno 2020. Si tratta di un post di scuse in cui scriveva di «assumersi la piena responsabilità per tutto il dolore» che aveva causato. Il canale YouTube “Stauffer Garage” di suo marito James è ancora attivo ma senza contenuti familiari, concentrandosi invece su dettagli e pulizia delle auto.

Per il resto, i coniugi Stauffer, che hanno quattro figli biologici, sono completamente scomparsi da Internet.