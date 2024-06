Capitan Zanetti, l'abbraccio della bandiera nerazzurra al Lady Green: «Siamo unici»

MOIE Metti un mattina a Moie , un aperitivo con Javier Zanetti ​. L’ex campione dell’Inter, e attuale dirigente, ha omaggiato i tifosi neroazzurri al ristorante Lady Green di Moie di Maiolati Spontini. «Un capitano, c’è un solo un capitano», lo hanno accolto i fedelissimi in un tripudio di cori. «I campioni dell’Italia siamo noi». Gli interisti hanno festeggiato insieme all’ex capitano la vittoria dello scudetto e la conquista della seconda stella. Le parole del Capitano «Grazie per questa accoglienza, sono felicissimo. Siamo unici, l’Inter è unica - ha detto Zanetti - vi chiedo di intonare un coro anche per l’Inter, dove gioca mio figlio che ora è in campo. Poi glielo mandiamo». A ricevere l’ex capitano anche il sindaco di Maiolati Spontini,Tiziano Consoli: «Non sono un tifoso interista, ma mi ha fatto piacere accogliere un grande campione ed un grande sportivo».