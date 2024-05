«Sono un veterinario, ecco le 5 razze di cani da prendere a occhi chiusi. Ma la lista è soggettiva: bisogna essere responsabili»

Prendere con sé un animale da compagnia potrebbe cambiare in positivo la vita di chi decide di farlo, ma non potrà essere una sceltata dettata solo dall'entusiasmo del momento o da un capriccio passeggero. Se l'idea è quella di adottare un cane bisogna sapere che saranno molte le responsabilità che ricadranno addosso al nuovo proprietario, dai costi fino al corretto benessere piscologico dell'amico a quattro zampe. Chi decide di prendere con sé un cane deve tarare su di sé il carattere del quadrupede, che cambia da razza a razza (oltre che da cane a cane).

In aiuto a chi sta cercando un consiglio, un veterinario britannico ha rivelato cinque razze di cane che lui adotterebbe e i motivi che gli farebbero prendere questa decisione. Il content creator veterinario @ben.the.vet ha condiviso l'elenco in un video su TikTok, dove ha quasi 210mial follower. La premessa è d'obbligo: «Ci sono pro e contro nel possedere qualsiasi razza e queste scelte sono solo una mia opinione».

Staffordshire bull terrier

La lista comincia con lo Staffordshire bull terrier, di origine inglese. «Da piccolo avevo uno Staffy (come viene comunemente chiamata la razza, ndr) di nome Bessie... ed era un fantastico cane di famiglia. Se state cercando di salvare un cane - rivela Ben - lo Staffy potrebbe essere una buona opzione perché ce ne sono molti che hanno bisogno di una casa nei rifugi, in parte a causa di idee sbagliate sul loro carattere. In genere sono abbastanza bravi con le persone, ma non sempre lo sono con gli altri cani. Quindi, se avete già un altro amico a quattro zampe, potrebbero non essere la scelta migliore. Dal punto di vista della salute, sono abbastanza sani. Quindi per me è un grande "sì"».

Nikola Čedíková / Pexels

Cocker spaniel

«Il numero quattro di questa lista è... il Cocker spaniel», continua il veterinario. «Ho sicuramente un debole per questa razza. Ma sono molto energici e hanno bisogno di molto esercizio fisico. Ne prenderei uno solo se avessi sempre due ore libere al giorno per fargli fare esercizio. E sono soggetti a infezioni alle orecchie. Quindi, fin da cuccioli, li abituerei a pulire le orecchie con una soluzione detergente ogni settimana», racconta Ben nel video.

Theo / Pexels

Zwergschnauzer (o Schnauzer nano)

Per rimanere sul pelo lungo, Ben cita come una delle sue razze preferite lo Zwergschnauzer, lo Schnauzer nano (in inglese Miniature Schnauzer). «Penso che per chi sta pensando di prendere un cane più piccolo, uno Schnauzer nano potrebbe essere una buona idea».

Secondo il veterinario i cani di questa razza «hanno un aspetto unico senza complicazioni anatomiche: non hanno una schiena lunga o un muso schiacciato, o qualcosa che possa avere un impatto fisico sulla loro salute».

Lo Schnauzer nano ha «una personalità piuttosto divertente», sono «intelligenti e credo che in generale abbiano un bel temperamento». Bisogna però fare attenzione a ciò che mangiano: «Possono essere molto inclini alla pancreatite, un problema che può essere scatenato dal consumo di cibi grassi».

Jack Granger / Pexels

Golden retriever

«Il numero due nella mia lista è il Golden retriever. Un buon retriever è come un grande orsacchiotto di peluche. Ho un debole per loro», confessa Ben. «E anche se non ci si può fidare completamente di nessun cane in presenza di bambini, nel complesso tendono ad essere molto bravi con loro».

Purtroppo, ha spiegato, sono una razza piuttosto incline al cancro.

Stefan Stefancik / Pexels

Cockapoos

«Sicuramente i Cockapoos (incrocio tra un Cocker spaniel e un Barboncino, ndr) sono nella mia lista», rivela il veterinario. «C'è così tanto odio per i Doodle (gl incroci tra Barboni o Barboncini con altre razze) in rete, con persone che dicono cose del tipo “non si possono allevare questi cani in modo responsabile e sono tutti malati”. Ma è un'idea sbagliata. Non c'è nulla di intrinsecamente sbagliato nell'incrociare due razze diverse», ha spiegato.

Il problema arriva, ha spiegato Ben, quando «queste razze sono prese di mira da persone che vogliono solo fare i soldi, vendendo "cani di design" a prezzi elevati, allevandoli in condizioni pessime, senza tenere conto del carattere o della salute dei genitori».

E ha continuato: «Tenete presente che anche se alcuni di questi incroci possono essere piccoli, non sono cani da salotto. Pensate alle razze madri: un Cocker spaniel e un Barboncino. Sono razze intelligenti e attive, hanno bisogno di molti stimoli». Se gli vengono fatti mancare corse e lunghe passeggiate, «possono avere la tendenza a sviluppare problemi comportamentali e a diventare ansiosi. Ma sono razze che sono perfette per una famiglia», conclude "Ben the Vet".