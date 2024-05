Bandiere Blu 2024, le migliori spiagge d'Italia in 236 località costiere: Liguria e Puglia al top. La classifica regione per regione

Agli Oscar delle spiagge l'Italia non delude. Salgono a 236 le località costiere che potranno fregiarsi del riconoscimento Bandiera Blu 2024, dieci in più dell'anno scorso. Il vessillo sventolerà su 485 spiagge, circa l’11,5% di quelle presenti in tutto il mondo. Per entrare nella speciale lista, le acque devono essere risultate "eccellenti" negli ultimi 4 anni, giudizio che arriva da Arpa (Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente) nell’ambito del Programma Nazionale di monitoraggio condotto dal Ministero della Salute. Scendono invece da 84 a 81 gli approdi turistici che hanno ottenuto il riconoscimento internazionale della Fee (Foundation for Environmental Education) sulla base di 32 criteri del Programma.