Caso Salis, Ricci (Pd) a La 7: «Lollobrigida fuori luogo. Le sue parole espressione del sovranismo delle destre». Intanto street art vicino all'Ambasciata ungherese

"Il Ministro Lollobrigida continua a fare uscite fuori luogo, l’ultima su Ilaria Salis è l’espressione del sovranismo delle destre. Ed è ormai evidente che l’unico modo che la destra ha per mantenere consenso è denigrare l’avversario": così Matteo Ricci, sindaco di Pesaro, coordinatore dei sindaci dem, intervenendo alla trasmissione "Dimartedì", in onda su la7.

La foto e il video

"Un Ministro della Repubblica come può dire di non aver visto foto che hanno fatto il giro del mondo? Foto che ritraggono una donna prigioniera, un'italiana che il Governo ha il dovere di difendere, dinanzi ad un trattamento non civile, come quello che sta subendo in Ungheria", aggiunge Ricci. "La verità è che anche in questo caso ognuno è sovranista a casa propria: non solo c'è un rapporto di amicizia politica che viene prima del rapporto istituzionale, ma ognuno si fa gli affari suoi a casa sua: il sovranismo è fatto così", conclude Ricci.

Intanto nella notte tra il 30 e il 31 gennaio, a pochi passi dall'Ambasciata di Ungheria a Roma, è apparsa la nuova opera della street artist Laika dedicata a Ilaria Salis.

Il poster, affisso all'incrocio tra via dei Villini e via Malpighi, ritrae l’attivista antifascista, professoressa di Monza, che spezza le catene, Sul suo vestito la scritta: “Ila resisti”.