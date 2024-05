Milena Santirocco, l'insegnante di ballo scomparsa dal 28 aprile. Il giallo della gomma bucata e del profilo Fb cancellato

Un misterioso silenzio quello legato alla sparizione di Milena Santirocco, 54 anni, di Lanciano, separata, le cui tracce si sono perse domenica pomeriggio nel parcheggio del Lungomare di Torino di Sangro marina, in via Costa Verde. Lì trovata la sua Renault Clio di colore grigio, lasciata aperta, e con lo pneumatico posteriore sinistro bucato.

Il profilo Fb cancellato

Telefono spento e non raggiungibile e profilo fb cancellato. La telecamera del posto inquadra la macchina alle 14.30 di domenica, poi alle 15.38 le ultime foto postate su Whatsapp e alle 18.37 cellulare agganciato per l’ultima volta dalla cella telefonica. Poi il nulla. Ancora ieri in atto poderose ricerche in tutta la zona con la Lecceta di Torino di Sangro, 175 ettari, che si sta passando in rassegna palmo a palmo. E poi controllata l’area del cimitero canadese. Aree dove sono stati proprio i cani molecolari ad agitarsi maggiormente e a portare i soccorritori. Proprio quei luoghi frequentava spesso Milena, coreografa e insegnante di ballo e fitness.

Era molto appassionata del passage andance in nature, allenamenti itineranti in mezzo alla natura che sovente faceva con allieve e amiche, anche sulla ciclopedonale Via Verde e sul Lungomare. Ovunque si cercano le tracce di Milena che qualcuno ha visto anche in zona Punta Aderci. Ma sono necessari riscontri agli avvistamenti, anche la prima giunta dalle colline retrostanti il mare dove l’avrebbero vista col giubbotto rosso vicina a un b&b. La polizia di Lanciano sta vagliando tutto ma al momento non ci sono segni tangibili che possano dare risposte.