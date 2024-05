Reginette di bellezza, dimissioni per Miss Usa e Miss Teen: «Bullizzate, a rischio la nostra salute mentale»

Il mondo dei concorsi di bellezza è sotto la luce dei riflettori dopo che sia Miss Usa che Miss Teen USA hanno abdicato il loro trono. Il motivo? Accuse di comportamento non professionale, diretti ad attori dell'ambiente, bullismo sul posto di lavoro e molestie da parte del management. Le regine del concorso Noelia Voigt e UmaSofia Srivastava hanno entrambe annunciato che si sarebbero dimesse dalle rispettive posizioni la scorsa settimana.



Entrambe le donne hanno rilasciato lunghe dichiarazioni online in cui motivano le loro decisioni dopo il caos degl iscorsi giorni. La signora Voigt, 24 anni, la prima donna venezuelana-americana a vincere Miss USA, ha sottolineato l’importanza di dare priorità alla salute mentale, mentre la diciassettenne Srivastava ha affermato che i suoi valori personali «non sono più completamente in linea con la direzione dell’organizzazione».



Durante il fine settimana, Miss New York Teen USA 2023, Stephanie Skinner, ha annunciato di aver rifiutato di prendere il posto della signora Srivastava, citando impegni precedenti e la mancanza di conoscenza di ciò che ha causato le dimissioni della regina del concorso. L'annuncio è arrivato in seguito alle dimissioni della direttrice dei social media di Miss USA, Claudia Michelle, che ha espresso una serie di preoccupazioni. Nel suo post su Instagram, la signora Michelle ha affermato che la decisione non è stata facile, ma che le sue esperienze presso l’organizzazione sono state “scoraggianti”.

Bullismo

Ecco alcune delle accuse rivolte alla Miss Universe Organization (MUO), proprietaria dei concorsi.

La signora Michelle ha affermato di aver avuto esperienza diretta del cattivo trattamento riservato alla signora Voigt e alla signora Srivastava e alle loro famiglie. «Rinnego la tossicità sul posto di lavoro e il bullismo di qualsiasi tipo», ha scritto.

«Ritengo che il modo in cui l'attuale direzione parla dei titolari sia poco professionale e inappropriato», ha detto, aggiungendo che «non è stato dedicato abbastanza tempo e attenzione» all'adolescente. «Ho visto in prima persona la mancanza di rispetto nei confronti di Uma e della sua famiglia. A mio parere, non è stato dedicato abbastanza tempo e attenzione al nostro titolo nazionale per adolescenti, soprattutto sui social media».

Nel suo post, la diciassettenne Srivastava ha detto che ricorderà «con affetto» il suo periodo come Miss NJ Teen USA, ma che «trovo che i miei valori non sono più completamente in linea con la direzione dell'organizzazione».

La signora Michelle ha scritto: «Non credo nello schierarsi. Credo nel dire la verità. Credo che la salute mentale e la felicità di Noelia e Uma abbiano messo a dura prova e non posso rimanere in silenzio al riguardo».

Fonti hanno anche detto al New York Post che le condizioni di lavoro al MUO erano dannose e costituivano una seria preoccupazione: «C'è un urgente bisogno di intervento a livello di leadership».