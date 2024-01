Scrive alla ex che lo ha lasciato: «Prepara il vestito per il tuo funerale». Divieto di avvicinamento

Un rapporto che è stato sempre burrascoso, pur con la nascita di una figlioletta, poi lei decide di troncare la relazione intenzionata a cambiare vita. Ma lui, 39 anni, di origine campana, residente in Val di Sangro, manifesta subito rancore e in più occasioni minaccia la ex, di 38 anni, lancianese. In un messaggio le dice pure «Preparati il vestito per il funerale».

Le minacce di ogni tipo, anche di morte, aumentano sempre più in particolare nel periodo ottobre-novembre scorsi. Poi c’è una pausa; lui ricomincia a tartassarla anche a dicembre. Il 17 novembre, però, la donna ha già denunciato l’uomo alla polizia di Lanciano. Gli uomini del Commissariato, diretti dal vice questore Miriam D’Anastasio, iniziano le indagini sfociate ieri con il provvedimento cautelare emesso dal gip Massimo Canosa di divieto di avvicinamento dell’uomo alla ex.

Scattato il codice rosso, il procuratore capo Mirvana Di Serio chiede e ottiene il provvedimento restrittivo.

Il gip avverte l’indagato, difeso dall’avvocato Maria Ida Piccirilli, che se trasgredisce il divieto di avvicinamento nei luoghi abitualmente frequentati dalla ex compagna andrà dritto in carcere. Provvedimento resosi necessario per garantire sicurezza e tranquillità alla parte offesa. Da impedire qualsiasi forma di contatto tra i due, benché ci sia di mezzo una figlia, che è stata affidata a un parente stretto di lei. L’interrogatorio di garanzia si terrà a inizio della prossima settimana.