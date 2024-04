Ragazza di 15 anni scompare nel nulla, l'appello della mamma: «Non la vedo dal 24 aprile». L'ipotesi rapimento e l'ultimo messaggio

Ore di apprensione per la famiglia di una 15enne di origini macedone, Jensare Ajdari. La ragazza è scomparsa da Camposampiero, in provincia di Padova. L'ultima volta è stata vista lo scorso mercoledì 24 aprile. La ragazza è uscita di casa nel pomeriggio per andare alla scuola serale che frequentava. Quando alle 20.30 i genitori sono andati a prenderla, i compagni hanno fatto sapere che quel giorno non era andata a lezione.

Nessuna risposta

Alle chiamate della madre, la giovane ha risposto con un messaggio in cui le faceva sapere di essere a Mestre, poi più nulla. In tarda serata, la famiglia ha sporto denuncia di scomparsa e, oggi pomeriggio, la madre avrebbe ricevuto un ulteriore messaggio con scritto: «Non preoccuparti, sono viva». La donna, però, dubita che si tratti della figlia e teme sia opera di qualcuno che la stia trattenendo contro la sua volontà.