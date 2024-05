Roma, ragazzo di 27 anni mangia ovuli di droga per sfuggire a un controllo: dopo l'identificazione si sente male e muore

Un ragazzo di 27 anni è morto dopo aver ingerito ovuli con sostanza stupefacente per sfuggire ad un controllo della Guardia di Finanza. È accaduto nel pomeriggio di oggi a Roma quando il 27enne è stato controllato dai militari tra via Manfredonia e via Ostuni, quartiere Prenestino, nota zona di spaccio.

L'identificazione, poi il malore

Il 27enne, italiano, si è mostrato collaborativo e non ha creato alcun problema nel corso dell'identificazione. Poco dopo un passante ha chiamato il 112 segnalando un uomo che si stava sentendo male in strada. Sul posto la Polizia di Stato e il 118 che ha potuto solo constatare il decesso del giovane. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.