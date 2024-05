Da Usa e India per sposarsi a Petritoli: la favola del borgo fermano per dire «Sì, lo voglio». Merito della strategia turistica del Comune

PETRITOLI - Turismarche, in collaborazione con l'Amministrazione Comunale di Petritoli, ha ufficialmente dato il via alla stagione turistica 2024 con due matrimoni che hanno attratto l'attenzione internazionale. Il 6 aprile e il 4 maggio 2024, la comunità di Petritoli ha ospitato le prime due celebrazioni matrimoniali della stagione, unendo coppie provenienti rispettivamente dagli Stati Uniti e dall'India.

Il primo matrimonio è stato celebrato come Unione Civile, mentre il secondo è stato un simbolico scambio di voti, entrambi emblemi della diversità culturale e dell'apertura di Petritoli verso il mondo. Questi eventi hanno dimostrato la capacità della destinazione, di attrarre visitatori anche al di fuori della tradizionale alta stagione estiva, sottolineando l'importanza del turismo primaverile per l'economia locale.

Dagli Usa alla provincia fermana

Le due coppie, accompagnate dai loro 150 ospiti provenienti da diverse parti del mondo, hanno vissuto un'esperienza autentica, nella suggestiva cornice della Valdaso e del Fermano. Turismarche ha offerto una vasta gamma di attività per arricchire il soggiorno dei visitatori, valorizzando le molteplici peculiarità del territorio marchigiano. Dalle degustazioni di vini in cantine locali all'esplorazione del Parco Naturale del Conero, fino allo spettacolare volo in mongolfiera.

La settimana trascorsa nel borgo di Petritoli è stata un'esperienza di divertimento e condivisione. Gli americani hanno portato un'atmosfera di festa tra le pittoresche vie del paese, mentre la celebrazione indiana ha affascinato e sorpreso tutti con i suoi antichi rituali. Con circa 600 presenze, queste celebrazioni contribuiscono in modo significativo allo sviluppo dell'economia locale.

Nuova location

L’assessore al turismo Marco Vesperini: «Da quest'anno, i nostri ospiti avranno a disposizione una nuova location completamente attrezzata con strumenti digitali e organizzata per ospitare celebrazioni e attività multimediali.

Inoltre, un altro importante investimento volto a valorizzare gli elementi naturalistici del borgo è rappresentato dal percorso pedonale "Sottoripa". Attraversando la suggestiva macchia boschiva di Petritoli, questo percorso collega le due estremità del borgo, offrendo agli ospiti la possibilità di immergersi nella bellezza naturale del territorio. Il Teatro dell'Iride, è attualmente in fase di restauro per tornare ad essere una cornice perfetta per le celebrazioni e gli eventi culturali del borgo. Infine, l'ambizioso progetto di digitalizzazione del patrimonio storico-culturale del borgo, recentemente finanziato dalla Regione Marche, rappresenta un'opportunità unica per promuovere su scala internazionale le bellezze di Petritoli e rendere il borgo sempre più attrattivo per i turisti»

In sintesi, Petritoli è in costante sviluppo grazie agli investimenti messi in campo dall'Amministrazione Comunale insieme alle imprese per migliorare i servizi, le strutture e le infrastrutture anche a disposizione dei visitatori. Il direttore di Turismarche Danilo Federici: «Siamo solo l'inizio di una stagione turistica ricca di emozioni e scoperte nelle Marche. Turismarche è orgogliosa di avere un ruolo centrale in questa straordinaria esperienza, continuando ad offrire ai visitatori l'opportunità di scoprire la bellezza autentica e l'ospitalità unica di questo meraviglioso territorio»