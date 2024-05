Terrore sull'aereo per New York, fumo e nebbia in cabina: «Sembra che piova dentro». Il video su TikTok svela cosa è successo

Terrore su un aereo negli Stati Uniti. Passeggeri avvolti nella nebbia e nella pioggia, lo si vede nel video che Savannah Gowarty ha pubblicato su TikTok: cosa è successo ieri su quel volo per NewYork?

Piove dentro l'aereo, il video virale

Inizialmente i passeggeri, comodamente seduti sui sedili, si sono chiesti se stesse entrando dell'acqua dall'esterno dell'aereo. In poco tempo il volo si è trasformato in una doccia e i viaggiatori non sembrano averlo apprezzato, rimanendo confusi e scioccati. L'influencer Savannah Gowarty ha ripreso l'accaduto, lo ha pubblicato su TikTok e ha scritto: «Non c'è niente di meglio che essere su un volo per tornare a New York inzuppati e infreddoliti». Sarà ironica o ha apprezzato davvero la doccia ad alta quota? «Cosa sta succedendo?», si è domandata lei stessa nel video, con i capelli visibilmente bagnati. Tra altri passeggeri è scattato il panico e tutti hanno iniziato a togliersi i verstiti poiché erano troppo freddi. Anche il pilota si è trovato nella stessa situazione: «Sembra che piova in cabina», ha annunciato.

La spiegazione dell'accaduto e la reazione dei fan

Nella sezione dei commenti, gli utenti che hanno visualizzato la clip hanno detto che non sarebbero contenti se succedesse lo stesso a loro. Molti si sono preoccupati sulla possibilità che ci fossero agenti chimici nel liquido. Ma qualcuno invidia l'esperienza "nella nebbia d'acqua" di Savannah, paragonandola a una magnifica foresta pluviale. Per quale motivo è accaduto? Il sistema di climatizzazione, raffreddando l'aria calda proveniente dall'esterno, ha creato condensa e migliaia di goccioline hanno inzuppato i passeggeri. La TikToker non ha detto su quale compagnia aerea stesse viaggiando, ma non è un evento troppo raro secondo Savannah e i suoi amici, che avevano già assistito a vicende simili. Anche un altro utente conferma di aver vissuto la stessa cosa, mentre un altro spiega che l'episodio di ripete più frequentemente d'estate.