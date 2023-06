ANCONA Un pessimo modo di festeggiare la fine dell’anno scolastico. Pensavano di fare una bravata, hanno rischiato invece di fare male a qualcuno. È caccia aperta ai vandali che nella tarda mattina di sabato hanno creato scompiglio e spavento lanciando un fumogeno all’interno di un mezzo della Conerobus, che si era fermato in piazza Kennedy. L’autista è finito al pronto soccorso di Torrette per una lieve intossicazione. Incolumi tutti gli altri passeggeri, tra cui c’erano molti ragazzi.



I testimoni



Sul posto, dopo l’allarme lanciato, è arrivata una pattuglia dei carabinieri del Norm. Alcuni testimoni avrebbero visto allontanarsi dalla centralissima piazza dei ragazzi con gli zaini sulle spalle. Se identificati, rischiano una denuncia per getto pericoloso di cose. Fondamentale sarà la visione da parte dei militari delle telecamere installate in zona.

L’allarme è scattato poco dopo l’una, quindi quando ormai l’ultima campanella scolastica era suonata, dando inizio ai festeggiamenti di fine anno. Un gruppetto ha pensato bene di accendere, mentre era in strada, alcuni fumogeni. I ragazzi hanno poi atteso il bus in piazza Kennedy. Quando il mezzo è arrivato, stando a una primissima ricostruzione dell’accaduto, sembra che un bulletto sia salito all’interno e abbia lasciato un fumogeno a bordo. Innescando, inevitabilmente, disagi e paura. Tanto che tutti i passeggeri si sono incanalati verso l’uscita per scappare dal fumo.



I soccorsi



Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri. I bulli sarebbero però riusciti a scappare prima dell’intervento del Norm. L’autista del mezzo Conerobus è stato portato al pronto soccorso per una leggera intossicazione da fumo. Le sue condizioni non sono gravi. Nessuna ripercussione per gli altri passeggeri del mezzo.