LORETO La Fontana dei Galli invasa dalla schiuma. È così che i loretani hanno trovato uno dei simboli della città alle prime luci dell’alba. Nella notte tra sabato e domenica qualcuno ha versato una sostanza schiumogena nella vasca di piazza Leopardi, una delle sette fontane monumentali di Loreto. Un atto vandalico che dovrebbe avere le ore contate, visto che nell’area insistono diverse telecamere di sorveglianza.



L’allarme



A dare la notizia il sindaco Moreno Pieroni, che ha anche postato le immagini della fontana colma di schiuma. «Questa notte qualcuno ha pensato bene di fare questo “regalo” alla nostra città, riempiendo di schiuma la Fontana di piazza dei Galli, monumento che, oltre alla sua importanza artistica, è anche il biglietto da visita di Loreto per chi entra da Porta Romana» ha denunciato sui social il primo cittadino. Aggiungendo poi al telefono: «Non sappiamo ancora quale polvere o liquido siano stati utilizzati, se detersivo o un prodotto corrosivo».

Sul posto sono subito intervenuti gli addetti ai lavori per ripulire e ripristinare lo stato dell’opera. Nel frattempo sono state avviate le indagini da parte della Polizia locale, guidata dal comandante Giovanni Papa, che ha visionato i filmati delle telecamere comunali presenti nella piazza dove si vedono i responsabili in azione. Stando alle prime indiscrezioni, a compiere la bravata sarebbero stati alcuni ragazzi intorno alle 4 del mattino. Il prossimo passo sarà quello di scandagliare le immagini riprese dalle altre telecamere posizionate nelle immediate vicinanze per cercare di risalire all’identità degli autori. «Faccio fatica – incalza Pieroni - a trovare una definizione se non quella di un gesto ignobile e vigliacco contro un patrimonio che è di tutti. Il Comune è coperto da una fitta rete di telecamere, perciò confidiamo di riuscire ad identificarli. Oltre alla naturale indignazione di fronte a questi atti incivili, come sindaco esprimo anche un forte sentimento di delusione e di tristezza nel constatare che certi ragazzi non sappiano rispettare i luoghi in cui vivono e che per divertirsi sentano il bisogno di fare scempio di ciò che hanno attorno» lamenta il sindaco lanciando un appello. «Chiedo agli autori di questo gesto di assumersi le proprie responsabilità, augurandomi che abbiano una coscienza e che questo resti un fatto isolato».

La storia del monumento



Non è la prima volta che la Fontana dei Galli viene deturpata. Il monumento, fatto costruire tra il 1614 e il 1616 dal Cardinale Antonio Maria Gallo, protettore della Santa Casa, era stato riportato all’originario splendore nel 2012 dopo i lavori di ristrutturazione rientranti nell’Accordo di Programma siglato tra la Regione Marche e il Comune di Loreto durante l’Amministrazione Niccoletti per il recupero delle mura e delle fonti storiche costato 1.430.000 euro. Un intervento importante sotto molteplici punti di vista, che si era reso ancora più necessario dopo il furto di due dei preziosi galli bronzei ornamentali, opera dei fratelli Jacometti, avvenuta negli anni precedenti per mano di ignoti.