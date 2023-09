Roma, bagno nella Fontana di Trevi: turisti si tuffano e nessuno li ferma. Il video choc

Nulla a che fare con la Dolce Vita. I turisti che vengono in visita a Roma continuano a non rispettare le norme, ed usano i nostri monumenti più celebri, come meglio credono. Un oltraggio alla bellezza, quella che è andata in scena - per l'ennesima volta - nella Fontana di Trevi, una delle tante icone della capitale d'Italia, postato sulla pagina di Welcome to Favelas.

Come Fellini

Tre turisti, un uomo e due donne, sono in acqua, dentro alla fontana è sera, e mentre qualcuno li riprende le due donne si buttano in acqua, sotto gli occhi divertiti del terzo turista.

Quando Federico Fellini immortalò Anita Ekberg nella Dolce Vita, che faceva il bagno in una Roma deserta, alla presenza di Marcello Mastroianni, erano certamente altri tempi, ma di certo, il regista riminese non intendeva intercedere per l'emulazione della Ekberg.

Vietato fare il bagno

Eppure quella memorabile sequenza, continua ad ispirare decine e decine di turisti ogni anno, complice il caldo, la voglia di goliardia o magari qualche bicchiere di troppo, ma resta il fatto che è vietato fare il bagno in tutte le fontane monumentali di Roma.