Terni, bimba cade dal quarto piano: è in gravissime condizioni

Bimba nigeriana di cinque anni precipita dal quarto piano di una palazzina popolare nei pressi di Piazza della Pace a Terni. La piccola, in gravissime condizioni, è stata portata all'ospedale Santa Maria. La tragedia si è consumata nel tardo pomeriggio di oggi in una traversa di via Turati, all'altezza di Piazza della Pace, cuore di Villaggio Italia. La piccola, secondo una primissima ricostruzione, è precipitata dalla finestra del bagno dell'appartamento dopo avere chiesto a una amica della madre di poter andare al bagno: poi la caduta, a quanto pare, accidentalmente. Le grida della donna hanno messo in allarme i vicini che hanno chiamato il 118.