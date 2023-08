NUMANA - Va a fare il bagno, ma accusa un malore in acqua, mentre sta tornando verso la riva. Il velo della tragedia si è poggiato ieri alla Spiaggiola di Numana, strappando alla vita Bruno Filetti, 82enne bolognese. Era in vacanza con la moglie, presente in spiaggia: ha assistito a quei minuti concitati e disperati in cui i soccorritori hanno fatto di tutto per salvare la vita al marito. Era da almeno tre decenni che era diventato un habitué del Conero, alloggiando in estate sempre a Numana.



L’allarme



L’sos è scattato poco dopo l’una di ieri. Stando a quanto ricostruito, l’anziano si è tuffato in mare per un bagno. All’improvviso, è stato colto da un malore. L’uomo è stato trovato supino, a pochi passi dalla riva. Forse, ha tentato di raggiungere il bagnasciuga e lì è morto. Subito si è messa in moto la catena dei soccorsi. I primi ad intervenire sono stati i bagnini del litorale, che hanno portato via l’82enne dall’acqua e hanno iniziato sulla spiaggia le manovre rianimatorie. In spiaggia, come bagnanti, c’erano due volontari della Croce Gialla: si sono attivati per far ripartire il cuore del turista.

Contemporaneamente è intervenuto il personale dell’idroambulanza della Croce Rossa di Numana, partita dal porticciolo, e l’automedica inviata dal 118. In volo si è elevata l’eliambulanza partita dalla cittadella sanitaria di Torrette, ma non è neanche atterrata. L’anziano turista, infatti, era già morto. Sotto il coordinamento della Guardia Costiera, intervenuta con le moto d’acqua, la salma è stata portata al porto di Numana per il trasporto successivo all’obitorio. Non verrà eseguito alcun accertamento autoptico.



L’altro intervento

Nel primo pomeriggio di ieri l’idroambulanza della Croce Rossa, insieme alle moto d’acqua della Guardia Costiera, è intervenuta per soccorrere una turista lombarda di 38 anni alla spiaggia del Frate. Ha accusato un malore. Per tutti gli accertamenti del caso è stato fatta salire a bordo del mezzo di soccorso e poi portata all’ospedale di Torrette con un codice di media gravità.