Ancona, notte da leoni in piazza del Plebiscito: prima molesta i presenti, poi si autosequestra in bagno e infine chiama l'ambulanza

ANCONA - Prima avrebbe molestato i presenti, poi si è autosequestrato in bagno e infine ha chiamato l'ambulanza. Notte da leoni in piazza: i poliziotti sono intervenuti a mezzanotte circa nei pressi di piazza del Plebiscito a seguito di una segnalazione di una lite. Giunti sul posto hanno preso contatti con chi aveva lanciato l'allarme, un vigilante privato, che riferiva di aver avuto un diverbio con l'avventore di un locale della zona. L'uomo raccontava che mentre svolgeva il suo servizio di vigilanza veniva richiamato da due ragazzi che stavano consumando da bere in un locale in zona ed erano infastiditi da un uomo che li invitava ad andare via e a cedergli il posto. Nello specifico il vigilante si avvicinava alla persona molesta per farla desistere dalle sue richieste e veniva subito aggredito.

Si chiude in bagno



Nel mentre, il gestore di un locale riferiva ai poliziotti che un uomo gli aveva raccontato di essere stato aggredito da un vigilante e gli chiedeva anche l'utilizzo dei servizi igienici. Chiusosi in bagno il presunto molesto contattava il numero unico di emergenza e riferiva di essere stato sequestrato in bagno. Dopo essere uscito inoltre aggrediva verbalmente anche il gestore del locale e richiedeva l'intervento di un'ambulanza che giungeva sul luogo.

Il presunto molesto, già noto ai poliziotti, italiano di circa 55 anni, con diversi precedenti, riferiva ai poliziotti di essere stato aggredito e, alla richiesta di spiegazioni sul suo atteggiamento molesto, non riusciva a fornire spiegazioni. Riportata la situazione alla normalità e tranquillizzato l'uomo veniva trasportato presso il locale nosocomio per le cure del caso.

Controlli nel weekend



Anche questo è stato un weekend interessato dai controlli disposti dal Questore Capocasa nelle zone del centro cittadino, dove proseguono i controlli nelle vie più interessante dall'affluenza di giovani e giovanissimi e dove, oltre alle manifestazioni organizzate, si ritrovano anche cittadini autori di danneggiamenti, oltraggi, assuntori di sostanze alcoliche e stupefacenti, protagonisti di un disagio percettibile in grado di generare una percezione di insicurezza nei cittadini che tranquillamente passeggiano nelle vie del centro cittadino.

Anche questo weekend la Polizia di Stato c'è stata, come da due anni ormai, nelle piazze e nelle vie del centro per arginare e contrastare questo disagio e questi fenomeni così insidiosi.

Controllate 147 persone (64 con precedenti)

Ma non solo, i controlli hanno riguardato anche le linee di autobus principali che dalle zone periferiche della città vengono utilizzati dai più giovani per raggiungere il centro cittadino e che, spesso, diventano teatri di episodi di inciviltà.



In tutto il centro presenti i poliziotti che, attraverso il pattugliamento della zone, garantiscono sempre il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Vicinanza e prossimità anche grazie ai poliziotti che hanno accolto i più piccoli nella vettura della Polizia, rispondendo alle domande dei piccoli cittadini curiosi. Vicinanza e prossimità le parole d'ordine che il Questore Capocasa mette in campo sempre e, ancor di più, durante il weekend.

Durante il servizio di ieri sono state controllate 147 persone, di cui 64 con precedenti giudiziari. Anche gli esercizi commerciali sono stati oggetti di controlli specifici ma nessuna irregolarità è stata riscontrata.

Non solo vicinanza e prossimità, durante il servizio i poliziotti impegnati nel pattugliamento della zona, hanno controllato un ragazzo classe 1999 di origine algerina. Il giovane veniva deferito poiché risultava avere a suo carico un'espulsione emanata dal Prefetto di Imperia con contestuale ordine a lasciare il territorio nazionale emesso dal Questore. Non avendo con sé documenti il giovane veniva condotto presso gli Uffici di via Gervasoni e quì deferito in stato di libertà.

Ubriaco al volante: denunciato e auto sequestrata

Inoltre, un'altra persona, italiana di circa 35 anni, è stata controllata unitamente ai poliziotti delle Volanti, poiché con il suo veicolo transitava in una zona centrale con andatura incerta. All'atto del controllo il giovane presentava un forte alito vinoso ed era in evidente stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcolici. Sottoposto a controllo presentava un tasso alcolemico pari a 1.34 g/L, per tale motivo veniva deferito ed il suo veicolo veniva sottoposto a sequestro.