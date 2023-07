Alluvione e allerte meteo, qual è lo stato di salute del nostro mare? Il presidente di Legambiente Ciarulli: «Torbido non vuol dire inquinato»

Le Marche al plurale anche nel mare. Colpa del colore dell'acqua: meno invitante per un tuffo al nord, così così al centro, ancora (o sempre) piacevole al sud. Ma questa estate, nelle Marche, si può fare il bagno sicuri o no? Dopo l'alluvione che ha toccato in parte anche la nostra regione, soprattutto nella sua fascia costiera alta (da Gabicce a Marotta), si è creato in alcuni casi un allarmismo sconfinante in vera fobia incentivato dal colore dell'Adriatico tendente, per molti giorni, al verde-marrone pozzanghera. E questo nonostante le rassicurazioni di Arpam. Anche perché ad ogni ondata di maltempo (siamo ormai giunti a 59 allerte meteo da inizio anno più 13 bollettini di criticità, l'ultimo è arrivato ieri mattina) la situazione non migliora. Anzi. Perché l'effetto rimescolamento fondale riporta in superficie tonalità di fango che rendono l'acqua sempre meno cristallina. Allora, cosa si può dire a riguardo per sgomberare il campo dalle incertezze: sfatiamo o confermiamo queste paure? La torbidità del mare è o no sinonimo di acqua inquinata? Senza dimenticare, ovviamente, i casi spinosi di inquinamento accertato e in essere alla foce del Chienti e sul Metauro. Aspettando la Goletta Verde (a fine mese a Fano e San Benedetto) risponde al Corriere Adriatico il presidente di Legambiente Marche Marco Ciarulli.

Le tappe marchigiane di Goletta Verde

Influencer, Bandiera Verde delle spiagge per bambini e un mare classificato come eccellente dai dati Arpam: San Benedetto si gode quest’estate diversi primati che rendono orgogliosi i titolari degli chalet. Tra questi Sergio Rossi della Gioconda che da più di 40 anni si è trasferito da Roma in Riviera.

E se il mare è pulito il pesce fa gola ai turisti. Ecco allora che Federico Palestini ne illustra le caratteristiche lui che è sceso dalle barche oceaniche per aprire due dei locali più noti della città delle palme, Caserma Guelfa e Nudo e Crudo il primo street food marinaro gourmet nel cuore del porto.

