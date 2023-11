Marche, una regione assediata dal terremoto. Guarda le mappe Ingv sul numero (impressionante) di scosse

La mappa gialloblù fa impressione perché rende plasticamente e cromaticamente l'idea di come la nostra regione sia stata martoriata, negli anni, dal terremoto. Il grafico prende in considerazione il periodo che va dal 1985 ad oggi. Si tratta di uno sciame sismico senza tregua, con picchi che hanno purtroppo segnato la storia recente e recentissima delle Marche.

L'ultima scossa - in ordine temporale - registrata a Montelparo, poi "ridimensionata" a una magnitudo di 3.9 dopo i 4.3 ipotizzati nell'immediatezza della botta alle 17.17 di oggi 14 novembre 2023, è come buttar sale su una ferita da troppo tempo scoperta.

Un film già visto: stiamo bene, parenti e amici stanno bene, la casa non ha crepe, gli altri edifici stanno in piedi, il tam-tam sui social, la conferma dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Una scala di priorità che fa riprendere fiato ma mina una esistenza sempre precaria. Anche perché, come da copione, sono seguite poi diverse scosse "minori": tre nel giro di 47 minuti, tutte a Montelparo, comprese tra 1.2 e 1.7.

L'area davanti la costa che va da Pesaro ad Ancona