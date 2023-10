Vongole e cozze a rischio nell'Adriatico, colpa del granchio blu. Appello della LegaCoop a Lollobrigida: «Si dichiari lo stato di emergenza nazionale»

«Stato di emergenza nazionale». La Legacoop Romagna non usa giri di parole. Nel mirino sia la proliferazione incontrollata del granchio blu che la firma del decreto del ministro Lollobrigida che sblocca 2,9 milioni di euro di ristori per i pescatori che hanno catturato e smaltito la specie aliena.

Vongole e cozze a rischio

«Riteniamo che l’emergenza del granchio blu vada affrontata in maniera completamente diversa e con interventi strategici e risolutivi - hanno ribadito il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi, e il responsabile Pesca, Mirco Bagnari -.

Il tavolo tecnico

L’invasione del granchio blu mette a rischio le produzioni di vongole e cozze per i prossimi anni, con i relativi posti di lavoro. Si stimano danni nell’ordine del 50% sulle produzioni degli allevamenti. L’impennata nel prezzo di vongole, cozze e ostriche potrebbe arrivare fino al 60%».

Il 30 ottobre è previsto al Ministero il Tavolo tecnico mirato. «Ci auguriamo che il Ministro Lollobrigida voglia raccogliere il nostro appello e che in tale sede vengano apportati gli opportuni correttivi al decreto. Le nostre osservazioni vogliono essere un contributo costruttivo per far sì che questo provvedimento sia veramente efficace»