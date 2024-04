Donna incornata da una bufala mentre le dà da mangiare: trasferita in gravi condizioni al San Camillo di Roma

Anziana di 80 anni incornata da una bufala mentre le stava riempiendo l'abbeveratoio. Il grave incidente si è verificato in un'abitazione di campagna ad Amaseno (Frosinone), precisamente in zona Celma. L'anziana questa mattina, sabato 27 aprile, come faceva ormai da anni si era recata nell'area degli abbeveratoi per dare alle bestie acqua e cibo. Ma proprio una delle bufale si è staccata dal branco e si è diretta verso la ottantenne che subito dopo la prima incornata è caduta.

I soccorsi

A soccorrere la donna alcuni familiari attirati dalle grida. Dalle prime informazioni raccolte sembra che l'anziana, soccorsa dai medici dell'ambulanza del 118 sia stata subito trasferita presso l'ospedale San Camillo di Roma dove i medici capitolini l'hanno sottoposta a un delicato intervento. Le sue condizioni di salute, peggiorate anche dall'età, sono molto critiche.