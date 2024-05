​Youtuber accoltellato in diretta streaming, morto 50enne: l'aggressore e la vittima erano coinvolti in una causa legale

Uno youtuber è morto davanti a un tribunale di Busan dopo essere stato accoltellato da un altro contente creator durante una diretta streaming. Il sospetto è stato successivamente catturato dalla polizia a Gyeongju, nel nord di Gyeongsang, alle 11:35, un'ora e 40 minuti dopo l'attacco.



Secondo l'agenzia di polizia metropolitana di Busan, la polizia ha ricevuto un rapporto secondo cui «un uomo sulla quarantina» è stato accoltellato davanti al tribunale distrettuale di Busan nel distretto di Yeonje, nel sud-est di Busan, alle 9:52 di giovedì. L'aggressore è immediatamente fuggito dalla scena.

La fuga

La vittima, sulla cinquantina, è stata soccorsa in stato di arresto cardiaco e immediatamente trasferita in un vicino ospedale, dove è stata dichiarata morta. La polizia ha detto che l'aggressore è fuggito in macchina. Secondo i media, i due si conoscevano perché erano entrambi YouTuber e caricavano video sulla loro vita quotidiana.



Secondo quanto riferito, i due avrebbero avuto una disputa legale dopo essersi insultati e aggrediti fisicamente a vicenda negli ultimi tre anni. L'udienza riguardante un'aggressione che ha coinvolto gli YouTuber avrebbe dovuto tenersi in tribunale intorno alle 11 a seguito di numerose denunce a partire dallo scorso luglio.



Poco prima dell'attacco, il defunto youtuver stava trasmettendo in diretta per partecipare all'udienza come vittima. Durante la diretta streaming, ha detto che intendeva presentare ricorso alla corte per i danni e chiedere alla panchina di infliggere una pesante punizione al presunto futuro aggressore. Il sospettato ha pugnalato la vittima di fronte al tribunale.

Omicidio premeditato?

La polizia ha aggiunto di ritenere che il crimine fosse premeditato poiché hanno scoperto che il giorno prima l'uomo aveva acquistato un'arma affilata lunga da 30 a 35 centimetri in un supermercato di Busan.



Secondo la polizia il sospettato aveva anche noleggiato l'auto in anticipo. La polizia ha trasferito il sospetto al distretto di polizia di Yeonje e sta attualmente indagando sui retroscena e sui motivi dell'attacco.