Un soggiorno breve e amaro, allietato dalla folla festante che acclamava il ritorno del figlio ribelle d'Inghilterra, il principe Harry, 39 anni. A Londra da martedì 7 a giovedì 9 maggio per celebrare i dieci anni degli Invictus Games. Un viaggio in solitaria e poco più di 48 ore in Patria molto diverse da quanto annunciavano da settimane i tabloid americani e britannici. Si parlava di un incontro con il padre malato di cancro, Re Carlo III, 75 anni, e perfino di una visita alla cognata, la principessa Kate Middleton, 42 anni, anche lei colpita da un tumore di cui si sa ben poco.

Il Principe ribelle ha pernottato in un albergo londinese. Assente l'adorata moglie, Meghan Markle, 42 anni, e i figli Archie, 5 anni, e Lillibet, 2 anni. Una scelta giustificata da motivi di sicurezza – pesano le recenti polemiche legate alla scorta negata ai Duchi auto-esiliati – e, secondo gli esperti, da una scelta di marketing.

Intanto, parola del Daily Mail, già nelle prossime ore Harry e Meghan inizieranno il loro tour privato in Nigeria. Lo stesso tour che pare aver innervosito molto la famiglia reale. Il motivo? Un affronto visto come un voler creare una narrazione alternativa alla famiglia reale. Il comportarsi come istituzioni. Le stesse istituzioni rinnegate nel 2020 con la Megxit. Istituzioni (perché la famiglia reale è l'Istituzione del Regno Unito) nel mirino di rivelazioni sconvolgenti in interviste e nel noto libro di memorie del Duca, Spare, che hanno fatto molto rumore nelle stanze di Buckingham Palace. Facendo scendere il gelo nei rapporti tra i Sussex e i Windsor.