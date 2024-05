Matteo Falcinelli, spunta un nuovo video della polizia: «Ti sei meritato le manette». Poi la minaccia: «Se non ti comporti bene...»

Nuovi dettagli sull'arresto di Matteo Falcinelli emergono da un filmato rimasto finora inedito. Il 25enne di Spoleto, fermato dalla polizia a Miami nella notte fra il 24 e il 25 febbraio, nel video diffuso da La Repubblica dice agli agenti: «Sto soffrendo, perché ho le manette ai polsi? Cos’ho fatto?». E un poliziotto gli risponde: «Perché sei qui? Non ti ricordi che ti tenevo legato sul pavimento?».

Matteo Falcinelli, il nuovo video dell'arresto

Falcinelli è all'interno di una cella, seduto su una panca di metallo, con le braccia ammanettate dietro la schiena e con evidenti ferite sul volto.

Il giovane italiano lascia intendere di non sapere perché si trovi lì. Il poliziotto gli risponde: «L'unica cosa che deve fare è comportarsi bene e stare calmo. E basta». Quando il ragazzo si lamenta per il trattamento subito e per le mani legate, l'agente gli dice che ha «meritato le manette». E aggiunge come una minaccia: «Devi stare calmo e comportarti bene. Altrimenti ti arresteremo nuovamente e aggiungeremo più ‘cose’ a tuo carico».

Lo studente ribadisce di non sapere cosa ha fatto per essere lì e il poliziotto gli risponde: «È chiaro che al bar sia successo qualcosa, che ha a che fare con la violenza». Affermazione a cui Falcinelli replica: «No, questo è quello che hanno detto».

La polizia: «Rilasceremo dichiarazioni sul caso»

Il North Miami Beach Police Department per il momento non commenta, ma assicura che rilascerà in settimana una «dichiarazione dettagliata». È quanto scrive il Miami Herald, il principale quotidiano della città della Florida, che ha pubblicato un lungo articolo sulla vicenda, sottolineando come le immagini dell'arresto violento, e dell'incaprettamento, stiano sollevando «polemiche in Italia» e attirando l'attenzione «di leader italiani».

Il quotidiano intervista anche Chad Piotrowski, avvocato che rappresenta Falcinelli negli Stati Uniti, che denuncia «un uso eccessivo della forza» da parte della polizia «in risposta alla situazione». «La cosa inquietante è stato vedere i poliziotti che lo legavano con l'hog-tie mentre era solo in una cella chiusa», ha aggiunto riferendosi alla pratica, vietata da decine di dipartimenti di polizia e sconsigliata come potenzialmente letale dal dipartimento di Giustizia sin dal 1995, di collegare le manette strette alle mani con una cintura ai piedi, anche questi legati. «Non c'è assolutamente ragione di legare in quel modo quel povero ragazzo, non dovevano farlo, è una cosa difficile da guardare», ha aggiunto il legale.