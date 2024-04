Russia attacca al confine con la Polonia, missile cade a 15 km: quando scatta l'articolo 5 della Nato e il rischio guerra mondiale

Missile russo cade a 15 km dal confine con la Polonia. Il premier polacco, Donald Tusk, ha reso noto con un post su X che nella notte «decine di bombe e razzi sono caduti sul distretto di Leopoli (Ucraina), uno dei quali ha colpito a 15 chilometri dal confine con la Polonia».

Russia, attacco a due voli finlandesi sopra l'Estonia (nello spazio aereo Nato): Gps bloccati, costretti a invertire la rotta

Le tensioni

«In questo momento Mateusz Morawiecki (ex premier) sta stabilendo una strategia antieuropea comune con i politici di estrema destra filo-Putin di Budapest.

Na okręg lwowski spadły dziś dziesiątki bomb i rakiet. Jedna z nich 15 km od naszej granicy. Morawiecki w tym czasie ustala w Budapeszcie wspólną antyeuropejską strategię z proputinowskimi politykami skrajnej prawicy. Głupota? Zdrada? Czy jedno i drugie? — Donald Tusk (@donaldtusk) April 27, 2024

L'allarme del raid

Allarmi di raid aerei sono stati annunciati nella notte tra venerdì e sabato in diverse regioni ucraine, tra cui Kherson, Mykolaiv, Kirovograd e Dnipropetrovsk, ha riferito il sito ucraino Pravda, citando fonti militari. Il capo dell'amministrazione della regione di Kharkiv, Oleh Synehubov, ha annunciato che i russi hanno attaccato, tra gli altri, l'ospedale psichiatrico di Kharkiv con missili S-300 . “Come risultato del bombardamento, le finestre, il tetto e l'interno delle stanze, un edificio chiuso, l'edificio del reparto di alimentazione, l'edificio del reparto n. 14 e il locale caldaia sono stati danneggiati. Una donna di 53 anni è rimasta ferita", ha detto il funzionario.

Il rischio guerra mondiale

Cosa sarebbe successo se il missile russo fosse caduto in territorio polacco? L'articolo 5 della Nato recita così: «Le parti convengono che un attacco armato contro una o più di esse in Europa o nell'America settentrionale sarà considerato come un attacco diretto contro tutte le parti, e di conseguenza convengono che se un tale attacco si producesse, ciascuna di esse, nell'esercizio del diritto di legittima difesa, individuale o collettiva, riconosciuto dall'art. 51 dello Statuto delle Nazioni Unite, assisterà la parte o le parti così attaccate intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti, l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'uso della forza armata, per ristabilire e mantenere la sicurezza nella regione dell'Atlantico settentrionale. Ogni attacco armato di questo genere e tutte le misure prese in conseguenza di esso saranno immediatamente portate a conoscenza del Consiglio di Sicurezza. Queste misure termineranno allorché il Consiglio di Sicurezza avrà preso le misure necessarie per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza internazionali».