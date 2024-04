Ucraino e russa si sposano a Rimini. «Il nostro amore più forte della guerra, siamo popoli fratelli»

Si sono conosciuti a Rimini nel 2020 dopo il primo lockdown e da allora non si sono più lasciati, nemmeno dopo lo scoppio della guerra tra i loro due Paesi di origine: Russia e Ucraina. Eduard Povkh, imprenditore ucraino di 56 anni, e Tatiana Vaktherova, insegnante russa di 49, si sono sposati qualche giorno fa in municipio a Montescudo-Montecolombo coronando il loro amore con una festa per entrambe le famiglie e insieme con un messaggio di speranza. «Una gioia immensa» per tutta la comunità, circa 7mila abitanti, come sottolineato dal sindaco Gian Marco Casadei. «Io sono qui da 11 anni, mio marito da più di 20 - ha raccontato Tatiana all'edizione locale del Resto del Carlino - ci siamo incontrati la prima volta nel 2020 a Rimini (dove viveva Eduard) alla festa di compleanno di un nostro amico comune. All'epoca eravamo tutti e due soli, da tempo. Entrambi abbiamo un altro matrimonio alle spalle. Ci siamo piaciuti da subito. La nostra storia è cominciata allora».

«Russi e ucraini sempre fratelli»

Quando è scoppiata la guerra in Ucraina «per entrambi è stato un vero shock.

Mai avremmo immaginato un conflitto tra i nostri Paesi - sottolinea Tatiana - Russi e ucraini sono sempre stati fratelli. Eduard ha tanti familiari ancora in Ucraina, in zone dove si combatte. È molto preoccupato. Ma non abbiamo permesso, nemmeno per un istante, che la guerra influisse sulla nostra relazione. Tant'è che abbiamo deciso di vivere insieme a Montescudo, dove ho casa, e di sposarci». Dopo la cerimonia in municipio una piccola festa: «C'erano gli amici di qui e anche alcuni parenti arrivati da Ucraina e Russia. È stato emozionante riunirsi, tutti insieme, come non ci fosse la guerra a dividerci». A officiare le nozze il sindaco Gian Marco Casadei. «Una gioia immensa per me - racconta Casadei all'Ansa - Tatiana ed Eduard sono venuti in Italia quando i loro Paesi erano in pace. Sposarli ora in tempo di guerra, coi parenti venuti da entrambe la parti, a festeggiare allo stesso tavolo, è stato emozionante. È sicuramente una di quelle cose che fanno piacere e che si ricordano. Ho incontrato due persone gentili, di quelle che si vorrebbero incontrare nella propria vita, e che tutto avrei pensato tranne che fossero cittadini di due Stati in guerra tra loro».