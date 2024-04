Peter Pellegrini, chi è il nuovo presidente della Slovacchia: pro-Russia e populista, può far vacillare il sostegno all'Ucraina

Peter Pellegrini è il nuovo presidente della Slovacchia. L'ex premier, sostenuto dall'attuale capo del governo Robert Fico, ha sconfitto al ballottaggio il candidato dell'opposizione, il diplomatico Ivan Korcok, accelerando la deriva populista del Paese dell'Europa orientale. Quando era stato scrutinato il 96% dei seggi, Pellegrini era in vantaggio con il 54% dei consensi a fronte del 46% andato a Korcok sovvertendo il risultato del primo turno di due settimane fa e anche degli exit-poll diffusi alla chiusura delle urne nella tornata fino all'ultimo più incerta da quando, nel 1999, è stato introdotta l'elezione diretta del capo dello Stato.

Chi è

Pellegrini, leader del partito Hlas, che fa parte della coalizione di governo, si è presentato come il candidato della pace e durante la campagna elettorale ha invitato alla cautela nelle forniture di armi all'Ucraina al contrario di Korkov, più risoluto nel sostegno a Kiev. «La Slovacchia non deve solo essere un ricettore passivo di quello che le viene dettato a Washington e Bruxelles», ha dichiarato di recente in un dibattito televisivo. Nel 2010, quando era premier, Pellegrini avrebbe chiesto a Viktor Orban di aiutarlo a organizzare un viaggio a Mosca.

La coalizione

A Bratislava si è dunque formata una costellazione istituzionale tutta populista e crolla l'argine contro Fico rappresentato finora dalla presidente uscente Zuzana Caputovà, sua avversaria. «Delle elezioni dipende il futuro orientamento del Paese», aveva detto parlando al seggio il sessantenne Korcok che - sostenuto da tre partiti di opposizione - voleva tenere Bratislava nell'alveo europeo ed è fortemente a favore dell'Ucraina nella sua guerra di difesa dall'attacco russo. Evidentemente consapevole della preoccupazione internazionale per le posizioni di Fico che per appellarsi a una pace con Mosca mette in causa l'integrità territoriale ucraina, il 48enne Pellegrini aveva sostenuto che il voto «non riguarda la direzione futura della politica estera» della Slovacchia e aveva assicurato: «garantisco che continueremo ad essere un membro forte dell'Ue» e della Nato.

Veto e nomina

La presidenza in Slovacchia è in gran parte cerimoniale, ma il capo di Stato può sempre porre il veto sulle leggi e nominare i funzionari chiave risultando ora, con Pellegrini, elemento di sostegno alle scelte di Fico.

L'elezione

Come previsto da alcuni analisti, decisivi dovrebbero essere risultati sostenitori dell'ex ministro della Giustizia Stefan Harabin, un nazionalista con posizioni filorusse e anti-Nato, che ha ricevuto l'11,7% dei voti ed è dunque riuscito a ribaltare la situazione. Pellegrini è stato ministro nei precedenti governi di Fico e lo ha persino sostituito come capo del governo nel 2018: pur essendone stato rivale per un periodo, in un dibattito televisivo di campagna elettorale ha ammesso che «mi candido per salvare il governo di Robert Fico». L'elezione, anche se di misura, ha sancito che la maggioranza dei 4,3 milioni di elettori slovacchi sono soddisfatti della direzione presa dal Paese sotto il governo di Fico e non vogliono correggere le sue politiche sebbene siano contestate da manifestazioni delle ultime settimane: proteste innescate principalmente da modifiche al codice penale sospettate di voler tutelare l'entourage del premier e da una disputa sul controllo dell'emittente pubblica Rtvs, ma anche dalle restrizioni agli aiuti all'Ucraina.