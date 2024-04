Ucraina, aiuti Usa da 60 miliardi. Missili Patriot, Atacms, droni e fondi: approvato il nuovo pacchetto

Una sessantina di miliardi, con l'arrivo delle prime forniture militari entro la prossima settimana: è quanto vale il nuovo pacchetto di aiuti americani all'Ucraina che il Congresso ha approvato oggi, con tanto di firma del presidente Joe Biden. Il Pentagono sta già preparando il primo lotto, che comprenderà munizioni di artiglieria (a partire da quelle da 155 mm) e mezzi di difesa aerea come i Patriot, quelli di cui Kiev ha disperatamente bisogno per difendersi dalla crescente offensiva russa.

Missili all'Ucraina, l’Italia frena: servono al G7. E Crosetto accusa i produttori di Samp-T: «Cinque anni per farne uno»

La consegna

Ad accorciare i tempi di consegna è il fatto che parte degli armamenti si trova negli arsenali americani in Europa.

I fondi

Il disegno di legge prevede anche un aiuto finanziario diretto al bilancio ucraino pari a 7,85 miliardi di dollari ma sotto forma di un prestito che potrà essere cancellato dal presidente, dopo le elezioni del 5 novembre: nessun problema se resterà Biden, mentre Donald Trump potrebbe chiederne la restituzione. In ogni caso questi fondi non potranno essere usati per pagare le pensioni.

Missili Atacms

Un altro punto interessante del provvedimento è l'obbligo per il presidente Usa di trasferire immediatamente i missili Atacms a lungo raggio all'Ucraina. A meno che non ritenga che danneggi gli interessi nazionali americani, in tal caso dovrà informare il Congresso rischiando di essere accusato dai repubblicani di non fare tutto il possibile per Kiev.

Le cifre

In un disegno di legge separato inoltre si autorizza il presidente a trasferire all'Ucraina gli asset russi congelati in Usa (la maggior parte è bloccata in Europa): si stima una cifra di almeno 8 miliardi, destinati alla ricostruzione. Oltre che sui nuovi aiuti americani, Kiev può sperare nelle promesse del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, secondo cui i Paesi dell' Alleanza hanno concordato di dare all'Ucraina ulteriore supporto militare, dalle munizioni da 155 mm ai droni, sino alle difese aeree, tra Patriot e Samp/T.

Zelensky: grato agli Usa

«Sono grato alla Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, a entrambi i partiti e personalmente al presidente Mike Johnson per la decisione che mantiene la storia sulla strada giusta». E' il commento del presidente ucraino Volodymyr Zelensky al via libera della Camera Usa al disegno di legge che stanzia 60 miliardi di dollari per l'Ucraina. «La democrazia e la libertà avranno sempre un significato globale e non verranno mai meno finché l'America contribuirà a proteggerle - aggiunge - .Il vitale disegno di legge sugli aiuti Usa impedirà alla guerra di espandersi, salverà migliaia e migliaia di vite».

Putin: aiuti uccideranno più ucraini

L'ok della Camera Usa agli aiuti all'Ucraina «ucciderà ancora più ucraini a causa del regime di Kiev». Lo afferma il portavoce del Cremlino.