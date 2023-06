PESARO - Ironizza il sindaco Matteo Ricci sulla provocazione della video-nuotata dimostrativa in merito alla sicurezza del mare di Pesaro. I bagnini hanno chiesto un gesto simbolico per scacciare le fobie e l’allarmismo. E lui va oltre. «Mi sono già tuffato da almeno una decina di giorni, quindi tutto ok - sorride rasserenando gli animi il primo cittadino che, nonostante l’agenda strapiena, ha trovato il tempo di fare un salto in spiaggia -, i pesaresi e i turisti possono stare tranquilli, le acque sono limpide e godono di ottima salute. Quindi approfittate del bel tempo e andate al mare, divertitevi e rilassatevi. L’auspicio è che arrivino sempre più turisti, i segnali sono molto positivi, del resto gli alberghi risultano pieni».

Gli scettici rassicurati



Ma c’è ancora scetticismo, sicuramente il colpo di coda delle campagne allarmistiche post alluvione. E a chi si tormenta se sia indicato o meno gettarsi tra le onde pesaresi, Matteo Ricci risponde chiaro e tondo: «Non ci sono problemi di balneabilità, ho avuto piena conferma da parte dell’Arpam che effettua costantemente le analisi. Sono finiti anche i ripascimenti di sabbia, che potevano contribuire a un certo intorbidamento, e la situazione è tornata alla normalità». Ma non ci sono solo le vacanze al mare, anche il divertimento serale è pronto ad accogliere il popolo estivo. Ieri sui social il sindaco ha invitato ad ammirare le lucine di viale Trieste che rischiarano le notti balneari della città, già vestita a festa con un anno d’anticipo rispetto alla Capitale della cultura 2024.



L’installazione



«Abbiamo presentato l’allestimento che caratterizzerà la stagione turistica e il lungomare dove un cielo stellato guiderà la passeggiata sempre più verde, brillante e spaziosa - sottolinea Ricci -. La città si veste a tema per accogliere al meglio pesaresi e turisti in questa “estate da Capitale”, bandendo le auto dalla carreggiata nel lato nord del viale e sostituendole con sedute bianche, fioriere, piante tropicali alternate a canne di bambù, arredi dalle forme allungate e istallazioni luminose di campanule e farfalle, a fare da pendant ai totem di Pesaro 2024. Buona vacanza a tutti».



E allora ci pensa lui



A tuffarsi in mare, a favore di scatto fotografico, ci ha pensato invece Andrea Biancani, vicepresidente Pd del consiglio regionale, dato per favorito tra i candidati a sindaco del centrosinistra. E il suo gesto promozionale vale doppio perché l’amministratore confida di avere un certo timore di andare dove non si tocca, insomma le nuotate non fanno per lui e di solito si limita a rinfrescarsi passeggiando lungo la riva. «Lo ammetto, ho paura dell’acqua profonda, lo sanno tutti - dichiara Biancani -, ma se devo fare un tuffo per allontanare le fobie sul mare inquinato, ci vado subito nel pomeriggio, voglio aiutare il nostro turismo. Ho l’ombrellone a bagni Paradiso, Sottomonte, ma di tempo ne ho davvero poco. Un tratto di mare che è sempre stato sicuro, ma anche vicino al Genica non ci sono rischi. Una cosa deve essere chiara. Quando le analisi dell’Arpam vanno bene bisogna avere fiducia e crederci.



Le rilevazioni



«Le rilevazioni hanno testato che i parametri sono conformi, si tratta di riscontri scientifici ai quali dobbiamo attenerci. Perché quando c’è il divieto di balneazione nessuno entra in acqua e invece se la qualità del mare è certificata dall’autorità preposta rimangono ancora i dubbi? Siamo di nuovo alla psicosi, come è capitato in molte altre circostanze di allarmi mediatici e collettivi».