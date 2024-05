Verusca Ceccaroni muore nella notte a 53 anni: era la responsabile della Cna di Pesaro. Sotto choc familiari,amici e colleghi

PESARO - Una tragica notizia che ha sconvolto tutti i dipendenti e gli iscritti della Cna. E' morta nella notte Verusca Ceccaroni, responsabile della sede cittadina di Pesaro 1 dell’associazione in via Mameli. Distrutti i familiari, i colleghi, gli amici e quanti la conoscevano: Verusca aveva 53 anni. Originaria di Casinina (Sassocorvaro-Auditore), 53 anni, risiedeva a Pesaro da qualche anno. Lascia i genitori e un fratello.

In Cna dal 2005, diplomata in ragioneria, ha percorso tutte le tappe della sua brillante carriera all’interno dell’associazione partendo come impiegata dall’ufficio Cna di Mercatale, approdando poi dopo qualche anno a quello di Fano fino a diventare nel 2021 responsabile della storica e importante sede cittadina di Pesaro 1 al Centro Benelli.

«E’ una scomparsa tragica che ci sconvolge e addolora – scrive il direttore della Cna di Pesaro e Urbino, Claudio Tarsi – che lascia un vuoto enorme in tutti noi che ne abbiamo apprezzato in tutti questi anni le tante qualità.

Nel ricordarla per la sua grande umanità, professionalità, sensibilità competenza e disponibilità nei confronti dei colleghi e degli associati, rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze e vicinanza alla famiglia in questo doloroso momento».

Le esequie di Verusca Ceccaroni si terranno sabato mattina alle 9.30 alla chiesa di Santa Maria di Casinina