Pia Perricci, una donna sola al comando, l’unica candidata sindaco di Pesaro con la civica Vieni Oltre. Opportunità o handicap?

«Dividerei la frase in due parti: “una donna” e “sola al comando”. Sono una donna ma questo non significa che io sia meno preparata e competente di un uomo. Da sempre le donne professioniste devono tener testa a sterili pregiudizi maschili. In questi giorni, sto ricevendo attacchi gratuiti alla mia persona, e vi è stato persino un poliziotto in pensione che in un post su Facebook mi ha definito “donna vergognosa” augurandomi una déblacle, definendomi anche “scorretta e dilettante”. Credo che un tale comportamento dimostri ancora una volta quanto pregiudizio esista tutt’oggi. Per il resto non sono nè sola nè al comando. Noi lavoriamo in squadra, tutti abbiamo un compito e delle competenze, ed il nostro programma è il risultato delle richieste dei cittadini. Non sono al comando e mai lo sarò, perchè io da sindaco non comanderò, ma amministrerò Pesaro per il bene comune. Rimarrò sempre e soltanto Pia».

Lei rivendica la sua antipolitica, ma non avere esperienza non rischia di essere uno svantaggio?

«Noi siamo l’unica vera lista civica, apartitica ed equidistante dai gruppi politici tradizionali. Abbiamo depositato uno statuto nel quale abbiamo messo nero su bianco tutto ciò. Il nostro essere apartitici è una garanzia: non siamo una copia dei 5 Stelle. Consci dell’esigenza di un vero cambiamento abbiamo deciso di essere indipendenti. E’ difficile battere delle coalizioni di cdx e di csx che hanno risvegliato anche i cadaveri pur di far lievitare liste e raccogliere voti, ma se vinciamo avranno vinto i pesaresi e non i politici, e finalmente non ci saranno più giochi».

Il primo atto da sindaco in caso di vittoria ?

«Subito operazioni a costo zero: la riapertura di tutti gli uffici comunali al pubblico e in presenza, tutti i giorni e per più ore al giorno. Non è possibile che gli anziani, le famiglie che non sanno utilizzare o possono utilizzare i mezzi telematici, debbano “combattere” per un servizio. Gli uffici comunali dovranno ritornare ad essere fruibili in maniera continuativa. Metteremo a disposizione un ufficio per le richieste di rimborso alla Regione sulle lungaggini delle liste d’attesa, in maniera da costringere la Regione a rendere effettiva la sanità. Segnaleremo tutti i dirigenti che bloccano le liste di attesa, medici compresi».

Siete stati i primi a scendere in campo, quali i temi che dovranno essere portati avanti senza meno?

«Una nuova politica energetica. Abbiamo previsto la creazione di Comunità energetiche col doppio intento di bonificare le tettoie dall’amianto delle zone industriali, facendo accordi con i privati, per sostituirle con pannelli fotovoltaici di ultima generazione per produrre energia e alleggerire le bollette fino a progettare la produzione di idrogeno verde. La bonifica della rete idrica evitando dispersioni oggi pari al 40%. E mai più un caso Riceci. Mms dovrà essere gestita non facendo speculazioni sulla salute e sul portafoglio dei cittadini. Conterremo la Tari come hanno fatto altri Comuni. Il servizio di pubblico trasporto dovrà essere continuativo e coprire tutto il territorio. In ambito sanitario nei limiti della mia competenza da sindaco mi attiverò per tagliare le liste di attesa, per rinforzare il medico d'equipe (che pochi sanno di avere), per snellire gli accessi al pronto soccorso. E mi muoverò per il recupero della Bandiera blu a Levante. Nel sociale vogliamo recuperare appositi spazi dedicati, un esempio su tutti l’ostello di Fosso Sejore. Le attuali strutture devono rimanere vicine e accessibili, semmai rinforzate. Sfrutteremo tutti gli immobili di proprietà del Comune, anche per aumentare il numero dei posti per gli asili. Referendum deliberativo vincolante. Siamo gli unici ad aver proposto questo strumento affinché i cittadini possano esprimersi anche durante la legislatura e non solo essere interpellati una volta ogni 5 anni. Vogliamo creare quindi un nuovo patto con i cittadini per percepire un Comune al loro fianco e servizio, solo così potremo rendere Pesaro una città migliore e un modello».

Cosa non "perdona" all'amministrazione uscente?

«Il politicantismo. Dire tutto e fare il contrario di tutto. La politica del molto fumo e poca sostanza. Due esempi su tutti: si sono spesi 700.000 euro per una palla in piazza del Popolo e non si sono captati 5.500.000 euro per la bonifica dell’amianto previsti con dei Fondi nazionali nel 2017/18. E basta con le ruote panoramiche a go-go».

In caso di ballottaggio allora niente apparentamenti?

«Sono convinta che vinceremo noi. Ci pensi: prefetto donna, questore donna, sindaco donna. Pesaro sarebbe la prima città in Italia ad avere una tale meravigliosa triade. Detto ciò, resteremo coerenti sino alla fine: apartitici, perchè si può fare un’ottima amministrazione senza essere di cdx o di csx. Lasceremo i nostri elettori liberi di scegliere cosa fare».