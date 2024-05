PESARO - La coppia era arrivata a Pesaro da circa un mese ma si era già fatta notare: appartamento in affitto sul lungomare Trieste (non proprio una zona da prezzi popolari) e poi lo “sviaggiare” su auto di quelle al cui passaggio l’occhio cade volente o nolente: Porsche ma, soprattutto, Lamborghini. Non solo: tenore altissimo, vestiti e gioielli. Chiamatela, se volete, bella vita. Un’apparizione destinata a essere fugace come una meteora, però, dato che all’alba la coppia è stata arrestata dalla guardia di finanza per una serie di reati che vanno dalla frode fiscale alle false fatturazioni, dal riciclaggio al caporalato.

I due volevano fare affari su Pesaro e impiantare in città il loro sistema consolidato già in Sicilia. Sono stati fermati in tempo. La coppia, un 53enne e una 35enne, è fra i destinatari delle misure cautelari emesse nell’ambito dell’operazione “Alto livello” che dalle prime ore di ieri mattina ha visto impegnati oltre 140 finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Catania, con 33 indagati e 16 ordinanze di custodia cautelare eseguite nelle province di Catania, Siracusa, Ragusa, Enna, Palermo, Milano, Brescia, Roma e, appunto, Pesaro. Al centro dell’inchiesta un raffinato sistema di frode fiscale, con regia unica su Catania, che abusava dei vantaggi normativi in tema di "distacco di personale" previsti per i contratti di "rete tra imprese". L’ordinanza del Gip ha stabilito anche il sequestro delle quote di 37 società, di beni mobili ed immobili per 29 milioni. Il diffuso sistema di frode sarebbe stato alimentato dalla creazione di 14 reti di impresa, di cui avrebbero fatto parte le 37 società con funzione di "distaccanti" e 439 imprese "distaccatarie" dislocate anche a Pesaro utilizzatrici di personale in posizione, appunto, di distacco.

Il meccanismo

Gli ingenti proventi illeciti sarebbero stati in parte reimpiegati verso specifiche società e in parte dirottati a favore del promotore del sodalizio e di altri indagati, anche attraverso una vorticosa movimentazione di denaro contante, utilizzato per assicurarsi un tenore di vita molto elevato e per l'acquisto di beni rifugio (orologi, monete e lingotti) o di lusso per 270 mila euro. E di tenore di vita di lusso i finanzieri parlano per Mariuccia Copia e Carmelo Salvatore Di Salvo, la coppia arrestata a Pesaro e ora in carcere. In pratica, secondo l’accusa, grazie a delle società interinali somministravano lavoro, ma con il sistema delle fatture false, abbattevano l’imponibile per ottenere lauti guadagni. Per gli inquirenti Carmelo Salvatore Di Salvo, di Canicattì, è ritenuto al vertice del sodalizio criminale, si sarebbe avvalso di due studi di consulenza catanese, uno legale ed uno amministrativo, per la gestione delle reti d’impresa. L’accusa di essere la promotrice e organizzatrice del sistema è invece contestata a Mariuccia Copia, titolare di un omonimo studio legale. La coppia era arrivata da poco in città portandosi auto, tra cui la Lamborghini e la Porsche ora sequestrate insieme a un ingente quantitativo di denaro contante per diverse decine di migliaia di euro, borse griffate, gioielli e Rolex. Stando agli inquirenti i due avevano già affittato un ufficio sulla statale Adriatica per aprire agenzia interinale e avere contatti con le aziende del territorio. Ma non hanno fatto in tempo.