PESARO - Ergastolo. E’ la condanna che la procura di Pesaro ha chiesto per Rocco Versace il 58enne calabrese accusato di omicidio in concorso di Marcello Bruzzese, freddato da una scarica di proiettili il 25 dicembre 2018 davanti alla sua abitazione, in via Bovio. La “colpa” di Marcello era quella di essere il fratello di un pentito di ‘ndrangheta. Un omicidio aggravato dunque dal fatto di aver agevolato un'organizzazione di stampo mafioso, la famiglia calabrese Crea, alla quale apparteneva Girolamo Biagio, fratello della vittima, prima di diventare collaboratore di giustizia.

La requisitoria

Per la procura il ruolo di Versace è stato quello di aver pianificato l’omicidio, eseguito materialmente dal 44enne Francesco Candiloro e dal 45enne Michelangelo Tripodi, già condannati all’ergastolo in giudizio abbreviato. Ieri la requisitoria della procuratrice capo di Ancona Monica Garulli, dopo quelle dei pubblici ministeri Paolo Gubinelli e Daniele Paci lunedì scorso. I magistrati hanno evidenziato i rapporti tra Versace e i due killer, compresi i sopralluoghi a Ivrea e Termoli, dove vivevano gli altri fratelli di Marcello: «La cosca Crea non aveva ancora deciso chi ammazzare, ma dovevano farla pagare».

Già perché Girolamo Biagio, grazie alle sue testimonianze, ha permesso di far arrestare e far condannare vari membri della cosca Crea di Rizziconi. La procura ha evidenziato come Versace sia già stato condannato per aver favorito la latitanza di Teodoro Crea. Poi il sopralluogo di novembre a Pesaro e gli incontri con i complici a Orte per programmare il delitto. Utilizzavano sim olandesi criptate per comunicare, tutte scoperte grazie a un incrocio di una mole di dati di 1 miliardo e 250 milioni di “righe di traffico”. Tutte censite grazie a una applicazione creata ad hoc dal Ros dei Carabinieri: la Ligatab. Per la procura Versace ha avuto il ruolo di «supporto logistico all'omicidio». Avrebbe fornito un «contributo causale procurando le utenze criptate». Il tutto secondo un «progetto unitario di eliminare il fratello del collaboratore». Un ruolo «determinante nella pianificazione dell’omicidio». Non ha partecipato alla fase esecutiva «perché avrebbe esposto lui e la cosca essendo un soggetto noto». Di qui la richiesta dell’ergastolo, senza attenuanti perché si è trattato di «un omicidio efferato che denota insensibilità nei confronti della vittima e da monito per evitare altre dissociazioni».

Parte civile

I familiari di Bruzzese si sono costituiti parte civile tramite l’avvocatessa Grazia Iannarelli e il legale Ana Odino che hanno chiesto 100 mila euro di provvisionale per ciascun parente. Gli avvocati Francesco Albanese e Pasquale Loiacono, difensori dell’imputato, hanno rilevato come la presenza a Pesaro di Versace non dimostri il fatto che fosse un sopralluogo utile a pianificare l’omicidio. E che a dicembre non era mai salito in città al contrario dei killer. Inoltre gli accertamenti effettuati dal Ros si basano sulla geo localizzazione della presunta presenza di Versace nelle prossimità abitazioni presunti bersagli. Sulla base di 3 sentenze di Cassazione sono da ritenersi meri sospetti perché non possono costituire prova certa del suo coinvolgimento nella pianificazione. Sentenza il 19 giugno.