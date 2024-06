Federico Scaramucci, che sentore ha sull’esito delle elezioni a Urbino?

«Noi ci siamo messi in cammino, incontrando in questi mesi di ascolto e proposte oltre 2mila persone, associazioni, imprese, categorie, e si sente un’aria nuova. Tante persone si sono avvicinate, decidendo di candidarsi, tante donne e tantissimi giovani, che sono la nostra forza: ragazze e ragazzi si sono messi in moto perché non vogliono fuggire dalla loro città, vogliono vivere qui. Vuol dire che la gente in questi anni non ha potuto fare e ora vuole impegnarsi per la città e il territorio».

Come candidato sindaco guida un’ampia coalizione di centrosinistra, “La città che verrà”: 7 liste per 188 candidati, più del doppio del sindaco uscente Gambini, e parte dal declino di Urbino negli ultimi 10 anni. Quali sono i dati?

«Urbino è una città che in 10 anni ha perso quasi 1.700 abitanti, oltre il 20% di imprese e dal 2017 al 2022 il 10% di presenze turistiche, oltre ad aver visto un forte calo del valore degli immobili. La città rischia di perdere non solo le opportunità ma anche i servizi erogati in base alla popolazione e se non invertiamo il trend avremo meno benessere e salute. Gambini non ha visto lo spopolamento, poi lo ha negato e sminuito e infine, cosa più grave, non ha nemmeno una sola idea per porvi rimedio».

Lei su quali leve intende agire contro questa tendenza, che riguarda tutto l’entroterra?

«Urbino non è come tutte le altre realtà dell’entroterra italiano, perché ha un patrimonio inestimabile storico, culturale, naturalistico, paesaggistico. La presenza dell’Università che ha oltre 500 anni di storia è determinante, ma con l’Ateneo in questi anni non c’è stato nessun dialogo e nessuna programmazione condivisa, che invece è necessaria per pianificare un nuovo modello di sviluppo di queste aree, facendo squadra, aprendosi al mondo, mettendo insieme le migliori energie di tutto l’entroterra. Urbino è stata grande quando con Federico da Montefeltro si aprirono le porte ai grandi artisti e architetti d’Europa: non ho l’ambizione di essere come lui ma quella è la strada da compiere, nella modernità».

Turismo e cultura quanta parte possono avere nel nuovo rinascimento di Urbino?

«Sono le determinanti per favorire una crescita complessiva della città: il turismo è un settore complesso, e noi lo vediamo come il secondo motore di sviluppo, dopo l’Università. Va fatto con dei professionisti. Basta con i dilettanti allo sbaraglio. Lavoro nel settore da molti anni e ne ho visto le potenzialità enormi. Invece Gambini e l’assessore Cioppi hanno avuto persino il coraggio di pubblicare dati mal interpretati: pensi che le presenze ad Urbino nel 2023 sono inferiori a quelle del 2020, l’anno del Covid. Serve una campagna di comunicazione seria, che sfrutti il digitale, servono tante iniziative in più ed abbiamo lanciato il progetto 52 settimane-52 eventi di intesa con le tante associazioni del territorio. Serve una politica culturale seria di collaborazione con tutti gli enti di formazione e culturali cittadini e servono nuovi spazi sociali, a partire da una biblioteca civica, dove far incontrare giovani, famiglie e anziani. Altroché Sgarbi, che in questi anni è scomparso».

Lei propone il metodo dell’amministrazione condivisa.

«L’uomo da solo che fa tutto appartiene al passato, oggi le città sono amministrate in modo completamente diverso. Si lavora in squadra, si coinvolgono i cittadini nelle decisioni. Il Comune deve collaborare con le persone nella gestione di spazi sociali, di eventi, di iniziative e per attuare i servizi di base. A Urbino ci sono due modelli precisi: da una parte l’Amministrazione attuale che ci ha isolato dal mondo e dall’altra una grande partecipazione dei cittadini.

Contro l’isolamento di Urbino quali sono le sue priorità?

«Lavoreremo con Roma ed i Comuni dell’entroterra per creare un asse che consenta di realizzare un percorso a scorrimento veloce tra Urbino e la costa. Ci impegneremo per il completamento del lotto 10 della Fano-Grosseto. Si devono strutturare collegamenti con i principali aeroporti che oggi sono irraggiungibili da Urbino con i mezzi pubblici. Si deve ripristinare la tratta ferroviaria Fano-Urbino cercando le risorse e un eventuale gestore».

La sanità è sempre più croce per Urbino.

«La sanità non funziona. Per farla funzionare noi abbiamo tante idee e obiettivi, anche la facoltà di Medicina da condividere con l’Ateneo. Con Gambini l’ospedale si è impoverito e la sanità territoriale ancora peggio».

“La città che verrà” è contro la discarica di Riceci.

«Noi abbiamo sempre detto no in modo chiaro al progetto di Riceci chiedendone il ritiro, Gambini ha pure detto di essere favorevole al biologico vicino alle discariche. Come Pesaro, vogliamo avviare un processo per fare pesare di più il pubblico nella gestione di Marche Multiservizi».

Cosa sogna per Urbino?

«Sogno che la più piccola città globale del mondo, sia rispettata, frequentata e desiderata, e poi sogno una cosa semplice, che per anni avevo ritenuto una banalità, ma che un sindaco divisivo mi ha fatto tornar voglia di dire: sarò il sindaco di tutti».